Dobrodošli v Versailles: serija, ki razgrinja intimnost Ludvika XIV.

Piše se leto 1667. Francoski kralj Ludvik XIV. je star 28 let in končno samostojno vlada svojemu kraljestvu. Preganjajo ga spomini iz otroštva na državni udar proti njegovemu očetu, zato naroči postaviti najlepšo palačo v Evropi – versajsko palačo. Aristokrati hrepenijo po vstopu v razkošni dvorec, ne zavedajo pa se, da je Ludvik zgradil palačo zato, ker jih želi nadzirati.

Snemanje serije je potekalo v Versaillesu in še desetih drugih gradovih, palačah in vrtovih širom Francije.

Kot je povedala kostumografinja Madeline Fontaine, so več kot desetino stroška serije predstavljali kostumi. Skreirali in sešili so jih več kot 300, za vsakega pa so porabili približno 10 metrov tkanine.