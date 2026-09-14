Glavna nagrada festivala Dokudoc filmu Ples življenja

Film Ples življenja je ljubezenska zgodba Alenke in Marijana na pragu neizogibnega slovesa, saj se Alenka bori z neozdravljivo boleznijo in načrtuje asistirani samomor v Švici. "Nagrada Dokudoc Izbrani 2026 gre filmu, ki nas je globoko ganil in ostal z nami še dolgo po ogledu," je ob odločitvi za glavno nagrado zapisala žirija.

"Film odpira najbolj intimna in elementarna vprašanja o življenju in smrti, dostojanstvu, bolezni, ljubezni ter svobodi odločanja. Postavi nas med dve legitimni potrebi – Alenkino potrebo, da konča svoje trpljenje, in potrebo njenega moža, da bi imel ljubljeno osebo ob sebi še vsaj trenutek. Film nam ne ponuja odgovora na vprašanje, ali je odločitev za smrt prava ali napačna. Namesto tega odpira prostor za empatijo in nas povabi k razmisleku: Ali ni največji izkaz ljubezni prav to, da zmoremo človeka, ki ga ljubimo, tudi spustiti?" je še navedla.

Mednarodna žirija v sestavi dokumentarne režiserke Asie Der, producentke in visokošolske učiteljice Jožice Šmid ter producentke in scenaristke Marine Gumzi je podelila še dve posebni omembi.

Prva je bila namenjena filmu Kar je treba storiti režiserja Srđana Kovačevića, ki spremlja aktivnosti Delavske svetovalnice. Žirija ga je označila za "skromen in globoko human film o skupini karizmatičnih ljudi, ki se med kupi dokumentov in nenehnim zvonjenjem telefonov tudi zunaj svojega delovnega časa borijo za nekatere najranljivejše ljudi v družbi". "Film nas, gledalce, obenem pouči o temeljnih človekovih pravicah in nas opomni na preprosto stvar, ki jo je treba storiti: podvomiti o udobju, ki ga uživamo v sistemu, temelječem na izkoriščanju, in pogledati onkraj njega," izhaja iz utemeljitve.

Druga posebna omemba je bila namenjena filmu Moja prijateljica Sely režiserke Maje Alibegović – "nežnemu, mestoma melanholičnemu, mestoma pa hudomušnemu filmu o prijateljstvu dveh žensk iz različnih generacij ter o bolečinah in radostih iskanja lastnega mesta pod soncem". "Premisleki o drobnih spominih in večjih življenjskih usodah avtorico in gledalce slednjič pripeljejo do uvida, čemu se na potovanju skozi čas ni treba odpovedati," je zapisala žirija.

Nagrajence so razglasili v nedeljo zvečer, zadnji dan letošnjega festivala Dokudoc, v Veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor. V tekmovalnem programu je bilo devet dokumentarnih filmov. Že v petek so podelili nagrado za dokumentarno ime leta 2026. To je letos postala režiserka, videastka, umetnica in novinarka Zemira Alajbegović Pečovnik, ki se je na festivalu predstavila s filmom Rezine časa iz leta 2001.