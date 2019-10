Dokumentarec Meghan Markle in princa Harryja, ki je dvignil ogromno prahu

Meghan Markle in princ Harry sta predstavila dokumentarni film o njuni poti v Afriko, v njem pa razkrila številne skrivnosti njunega življenja. Pogled v zakulisje kraljevega, na videz popolnega sveta, je odkril več, kot so pričakovali številni privrženci kraljeve družine.

Meghan Markle in princ Harry sta pred kratkim predstavila dokumentarec o njuni turneji po Afriki s petmesečnim sinom Archiejem, ki nosi naslovHarry & Meghan: An African Journey, in z njim vrnila udarec britanskim medijem kot tudi razburila nekatere kraljeve družinske člane. Skušala sta prikazati svoj pogled na kraljevo življenje in vključila tako veselje kot stisko.

Tom Bradby je edini novinar, ki je Meghan vprašal, če se počuti v redu. FOTO: Profimedia

Tom Bradby si je za cilj postavil posneti dokumentarni film o njuni kraljevi odpravi v Afriko, a se je nepričakovano spremenil v odkrit pogled v zakulisje življenja članov kraljeve družine. Tom je v intervjuju v pogovorni oddaji povedal:"Resničnost, ki sem jo nenačrtovano našel, je prikazala samo par, ki je nekoliko razgaljen in ranljiv. Na takšno zgodbo sem naletel nevede." Kaj vse pa se resnično skriva v dokumentarcu, ki je dvignil toliko prahu? Princ Harry se boji posledic nenehne medijske pozornosti

Največ ran je pritisk medijev odprl princu Harryju, saj ga je to popeljalo nazaj v čas, ko je izgubil svojo mamo, princeso Diano. "Na žalost je moja žena postala zadnja žrtev britanskih tabloidov, ki zasledujejo kampanje proti posameznikom, ne da bi pomislili na posledice," je povedal vojvoda.

Princ Harry se boji posledic nenehne medijske pozornosti. FOTO: Profimedia

"Osredotočiti se moramo na nas in se pokazati, kot smo v resnici ter se postaviti za tisto, v kar najbolj verjamemo. Nočem živeti v strahu, da bom moral igrati igro, ki je ubila mojo mamo," je povzel Harry. Meghan verjame, da je molk napaka

"Želela sem upoštevati navodila kraljevega dvora in molčati. Res sem se trudila, ampak mislim, da mi je to najbolj škodovalo,"je opisala svoj boj s tabloidi Meghan. "Nikoli si nisem mislila, da bo to enostavno, ampak upala sem, da bo vsaj pošteno. Ti dve zahtevi pa je zelo težko uskladiti." Kraljeva brata sta se oddaljila

Ogromno ugibanja se je že zvrstilo na račun Harryja in Williama, ki sta začela preživljati vse manj časa skupaj. Čeprav je kraljeva četverica pred javnostjo kazala širok nasmeh, so se, kot kaže, precej oddaljili. To je priznal tudi Harry:"Normalno je, da imava dobre in slabe dni. Seveda pa sva brata in vedno bova, a trenutno sva na zelo različnih poteh v življenju. Ne vidiva se tako pogosto kot prej, ker sva oba precej zaposlena. A ga imam zelo rad in večina govoric je še vedno neresnična."

Odnos med kraljevima bratoma se je ohladil. FOTO: Profimedia

Meghan ni upoštevala svaril prijateljev

Vojvodinja Sussekška je priznala, da so jo prijatelji svarili pred britanskimi mediji, saj niso želeli, da ji uničijo življenje. "Če sem iskrena, se mi ni niti malo sanjalo, o čem govorijo. Vem, da je to težko razumljivo, ampak preprosto nisem razumela," je priznala vojvodinja. Prvi prijatelj, ki je komentiral dokumentarec, je Daniel Martin, umetnik ličenja, ki je že dolgo njen zaupnik. Priznal je, da je dokumentarec prišel kot nekakšno olajšanje.

Selitve v Afriko še ni na vidiku. FOTO: Profimedia

Utišal govorice o selitvi v Afriko

"Trenutno ne vem, kje bi lahko živeli v Afriki. Pravkar smo prišli iz Cape Towna in to je čudovito mesto, v katerem bi se seveda lahko ustalili. Toda ob vseh težavah, ki se tam dogajajo, preprosto ne vem, če bi lahko naredili toliko sprememb, če bi se preselili v to okolico," je v dokumentarco razložil Harry.

"Torej, za žensko je vse skupaj res veliko breme in ko temu dodate medijske pritiske ..." FOTO: Profimedia

Vojvodinja o vlogi mame

Nekaj besed je Meghan namenila tudi vlogi mame, ki je v središču pozornosti. ''Poglejte katerokoli žensko, še posebej v času nosečnosti, ko se počutimo še bolj ranljive ... Nato pa je tu še novorojenček, veste ... Torej, za žensko je vse skupaj res veliko breme in ko temu dodate medijske pritiske ... Hkrati pa želite biti dobra mama in dobra soproga, je ... No, ja, mislim ... Hvala, ker ste me sploh vprašali po mojem počutju, saj ni veliko oseb, ki bi doslej storile enako, ampak je ... hm, je vse skupaj velika zadeva za posameznika,''je iskreno povedala. Archie obožuje Afriko

Kot Afriko obožuje vojvoda, jo obožuje tudi mali Archie. Starša sta razkrila, da je njun prvorojenec med kraljevsko turnejo spuščal toliko zvokov kot še nikoli. "Zelo očitno je, da obožuje Afriko, saj je med vožnjo neprestano gledal skozi okno avtomobila," je razkril Harry. "Našel je svoj glas in postal zelo glasen."

Archie je v Afriki našel svoj glas. FOTO: Profimedia