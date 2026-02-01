Dokumentarec Melania po svetu brez večjega uspeha, slovenska premiera pa razprodana

"Film je lep, čustven, moden, slikovit in zelo sem ponosna nanj," je o dokumentarcu, ki spremlja Melanio Trump v dneh pred drugo inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa, povedala ameriška prva dama. Slovenska premiera filma je bila razprodana.

"Film je bil res zelo dober, lepo je bila prikazana Melania Trump, prikazana je bila njena bolj osebna plat, da je res dobrodelna oseba in da vse, česar se loti, naredi s stilom," je dejala manekenka Inti Kovačič.

"Presenetilo me je, da je film res modno obarvan, recimo zame, ki imam modo res rada, sem uživala. Če kaj, potem je Melania res perfekcionistka, skratka eleganca, prefinjenost, dama," je povedala vplivnica Eva Centrih in dodala, da je bilo v dokumentarcu celo malo slovenščine. "Celo kakšnih 5 sekund slovenščine! V slovenščini govori njen oče, tako da sem bila kar ponosna, po moje je to za vsakega Slovenca ena majhna zmaga in si kar ponosen, počutiš se del tega."

Melania Trump sicer Slovenije ni obiskala že več kot dve desetletji, je pa premiero obiskala njena imitatorka Sandra Antić.