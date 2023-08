Dokumentarec o Petru Dohertyju bo premierno prikazan na züriškem festivalu

Po besedah umetniškega direktorja filmskega festivala v Zürichu Christiana Jungena biografski film opisuje življenje britanskega rock zvezdnika, ki je na vrhuncu kariere zabredel v odvisnost od drog. "Njegova žena, režiserka in glasbenica Katia deVidas, je več kot deset let od blizu spremljala divje življenje frontmana skupine Libertines," je pojasnil.

Dokumentarec bo prikazan v sekciji Sounds, ki so jo uvedli lani, prikazuje pa igrane ali dokumentarne filme z glasbeno tematiko ali z izjemnimi glasbenimi vložki. Letošnji program bo vključeval tudi projekcijo filma Alexija Blooma Catching Fire - The Story of Anita Pallenberg, ki z arhivskimi posnetki in glasom Scarlett Johansson prikazuje življenje nemške igralke in članice ožjega kroga skupine Rolling Stones, še piše Variety.