Sydney Sweeney nekoč želela zmanjšati prsi, danes vesela, da jih ni.

"Mama mi je dejala, na tega ne storim, saj da bom obžalovala, ko bom prišla na faks. In vesela sem, da jih nisem. Všeč so mi, sta kot moji najboljši prijateljici," je dejala in se pošalila, da se morajo ljudje pohvaliti s tistim, kar imajo, in to ponosno pokazati. "Imejte se radi."

V nadaljevanju je spregovorila o svoji samopodobi in kako se je ta tekom let spreminjala. "Ko sem bila mlada, sem svoje telo zakrivala. To se je spremenilo, ko sem postala bolj samozavestna. Rada bi pokazala dekletom, da so naša telesa čudovita in mogočna. Vsako telo je čudovito in ko si samozavesten in zadovoljen sam s sabo, to opazijo tudi drugi."