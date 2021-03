Dokumentarec Punčka prejemnik glavne nagrade 23. FDF

Na spletnem 23. Festivalu dokumentarnega filma je glavno nagrado Amnesty International Slovenije prejel film o deklici, ujeti v telesu fantka, Punčka v režiji Sebastiena Lifshitza. Pomembno omembo pa je mednarodna žirija dodelila filmu Primer spolne zlorabe v režiji Alison Kuhn. Nagrade bodo v sredo podelili na virtualni sklepni prireditvi.

Mednarodna žirija v sestaviNataša Bučar, Dragan Barbutovski in Ketty Nivyabandi je na letošnjemFDF nagrado Amnesty International Slovenija podelila dansko-francoskemu dokumentarcuPunčka Sebastiena Lifshitza, ki je "tenkočutna in poglobljena študija stiske transspolne osebe, ki se sooča z občutenjem razkola med svojim biološkim spolom in spolom, s katerim se pri svojem bivanju identificira". Stiska je še posebej grozljiva zaradi dejstva, da gre za osemletno deklico, ki se sooča z nasilnim zavračanjem okolice, da bi sprejela njeno drugačnost.

icon-expand Dokumentarec Punčka FOTO: Cankarjev dom

"Z odlično fotografijo film naslika zelo ganljiv portret deklice, ki jo z vso občutljivostjo kamere opazuje v njenih otroških igrah in med plesnimi tečaji, obenem pa daje besedo njeni mami, ki počasi razkriva vsakodnevno resničnost, povezano s tem, ali ima njen otrok pravico biti srečen ali ne,"piše v obrazložitvi. Članov žirije se je film globoko dotaknil: "S svojo močno sporočilnostjo je zarezal v naša gledalska srca in tako mu podeljujemo letošnjo nagrado Amnesty International Slovenije".

icon-expand Dokumentarni film Primer spolne zlorabe FOTO: Cankarjev dom

Posebno omembo pa je žirija dodelila nemškemu filmuPrimer spolne zlorabe režiserke Alison Kuhn. V filmu pet igralk, ki so na začetku svoje profesionalne poti, z gledalci deli izkušnje zlorab in manipulacij, ki so jih bile deležne med avdicijo za film. "Gre za pomembno filmsko delo, ki osvetljuje skriti svet ozadja filmskega ustvarjanja, to pa je pogosto vse prej kot romantično in profesionalno," piše v obrazložitvi. Žirija je zapisala še, da posebnega priznanja ni prisodila zgolj filmu,"ampak tudi vsem tistim igralkam, ki so nedavno tudi v slovenskem prostoru pogumno spregovorile o svojih izkušnjah zlorab v ranljivem okolju umetniškega ustvarjanja".

Sredina sklepna prireditev festivala s podelitvijo nagrad bo na ogled na spletni strani, na strani FDF na Facebooku in na kanalu Cankarjevega doma na YouTubu, festivalski filmi pa bodo v sredo dostopni še do polnoči. S FDF so sporočili še, da bo nagrajeni filmPunčka po koncu festivala od 1. do 4. aprila na ogled na spletni strani Cankarjevega doma, prav bo na njej zaradi velikega zanimanja občinstva dostopen še film Ujete v medmrežju, ki ga podpisujeta Barbora Chalupova in Vit Klusak.