Dokumentarni film o Leonardu Cohenu nastajal več let.

Režiserja dokumentarca o kanadskem glasbeniku Leonardu Cohenu Dan Geller in Dayna Goldfine sta ob predstavitvi filma Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A song na Ameriškem filmskem festivalu v francoskem Deauvillu priznala, da je ta nastajal več let. "Ko smo prvič razmišljali o projektu in se ga kasneje lotili, sem Leonarda doživljala kot Boga," je dejala Dayna Goldfine in se vprašala: "Kako bi lahko Bogu izkazali pravičnost?

Ustvarjalci filma so se osredotočili na njegovo najslavnejšo pesem Hallelujah, kar jih je odvezalo "bremena, da bi morali narediti biografijo od zibelke do groba", je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala Goldfinova in dodala, da so namesto tega poudarili njegov vpliv na poslušalce in se posvetili njegovi duhovni poti.

Pesem Hallelujah je na albumu Various Positions iz leta 1984 je bila najprej neopažena. Dokler ni Bob Dylan posnel priredbe, po njem še John Cale iz skupine The Velvet Underground in Jeff Buckley ter približno 300 drugih izvajalcev, ki so prispevali svoje različice pesmi.