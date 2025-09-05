Svetli način
Film/TV

Dokumentarni film o ubiti šestletni palestinski deklici prejel 23-minutne ovacije

Benetke, 05. 09. 2025 13.03 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , E.K.
Na Beneškem filmskem festivalu so v sklopu tekmovalnega programa premierno prikazali tudi dokumentarni film The Voice of Hind Rajab o ubiti šestletni palestinski deklici Hind Rajab. Film je prejel stoječe 23-minutne ovacije. Premiero je doživel tudi zgodovinsko-kriminalni triler In The Hand of Dante ameriškega režiserja Juliana Schnabla.

Deklica Hind je umrla januarja lani, ko je družina poskušala zbežati z vojnega območja. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, film nakazuje, da so njo in njene družinske člane ubile izraelske sile, medtem pa izraelska vojska zanika, da je izvedla napad, saj takrat na terenu naj ne bi bilo nobenih vojakov.

Amer Hlehel, Clara Khoury, Kaouther Ben Hania, Motaz Malhees in Saja Kilan
Amer Hlehel, Clara Khoury, Kaouther Ben Hania, Motaz Malhees in Saja Kilan FOTO: Profimedia

Osrednji element filma je posnetek resničnega telefonskega klica. Medtem ko je bila deklica z mrtvimi družinskimi člani ujeta v razstreljenem avtomobilu, je bila namreč približno tri ure v stiku s prostovoljci humanitarne organizacije Palestinsko društvo Rdeči polmesec. Tudi reševalci so bili med potjo ubiti, Hind pa so našli mrtvo 12 dni kasneje. V filmu igrajo Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury in Amer Hlehel.

Poleg omenjenega filma je premiero doživel tudi zgodovinsko-kriminalni triler In The Hand of Dante priznanega ameriškega slikarja in filmskega ustvarjalca Schnabla, v katerem igra izraelska igralka Gal Gadot. Več tisoč ljudi je že ob začetku festivala nekaj kilometrov od prizorišča protestiralo proti izraelski blokadi Gaze, ob tem so od organizatorjev zahtevali tudi, da prepovedo udeležbo izraelski igralki, ki pa je udeležbo na festivalu nato odpovedala sama.

Preberi še Jason Momoa v Benetkah od glave do nohtov na nogah v rožnatem

Po poročanju AFP, je Gadot, ki je opravila vojaško službo v Izraelu, izrazila solidarnost z izraelskimi žrtvami napada palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 in se zavzela za izpustitev izraelskih talcev. Poleg Gadot je bil kritike propalestinskih aktivistov zaradi podpore Izraelu deležen tudi britanski igralec Gerard Butler.

A kot je ob premieri povedal režiser Schnabel, ni razloga za bojkotiranje umetnikov. "Te igralce sem izbral zaradi njihovih igralskih sposobnosti in opravili so izjemno delo," je dejal. Filma The Voice of Hind Rajab in vojnega dogajanja v Gazi ni komentiral.

Preberi še Julia Roberts navdušila na rdeči preprogi v Benetkah

V sklopu tekmovalnega programa so premierno prikazali tudi politični triler The Wizard of the Kremlin, v katerem v vlogi ruskega voditelja nastopi igralec Jude Law. Po poročanju AFP, film francoskega režiserja Olivierja Assayasa nudi vpogled v kariero ruskega predsednika Vladimirja Putina skozi oči izmišljenega političnega svetovalca Vadima Baranova. Film temelji na istoimenskem romanu Giuliana da Empolija iz leta 2022.

Po poročanju AFP, Putin filma še ni videl. "Sploh prvič slišim zanj, zato ne morem komentirati," je povedal novinarjem. Nagrade bodo na festivalu podelili v soboto.

