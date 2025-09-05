Dokumentarni film o ubiti šestletni palestinski deklici prejel 23-minutne ovacije

Na Beneškem filmskem festivalu so v sklopu tekmovalnega programa premierno prikazali tudi dokumentarni film The Voice of Hind Rajab o ubiti šestletni palestinski deklici Hind Rajab. Film je prejel stoječe 23-minutne ovacije. Premiero je doživel tudi zgodovinsko-kriminalni triler In The Hand of Dante ameriškega režiserja Juliana Schnabla.

Deklica Hind je umrla januarja lani, ko je družina poskušala zbežati z vojnega območja. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, film nakazuje, da so njo in njene družinske člane ubile izraelske sile, medtem pa izraelska vojska zanika, da je izvedla napad, saj takrat na terenu naj ne bi bilo nobenih vojakov.

Amer Hlehel, Clara Khoury, Kaouther Ben Hania, Motaz Malhees in Saja Kilan FOTO: Profimedia icon-expand

Osrednji element filma je posnetek resničnega telefonskega klica. Medtem ko je bila deklica z mrtvimi družinskimi člani ujeta v razstreljenem avtomobilu, je bila namreč približno tri ure v stiku s prostovoljci humanitarne organizacije Palestinsko društvo Rdeči polmesec. Tudi reševalci so bili med potjo ubiti, Hind pa so našli mrtvo 12 dni kasneje. V filmu igrajo Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury in Amer Hlehel. Poleg omenjenega filma je premiero doživel tudi zgodovinsko-kriminalni triler In The Hand of Dante priznanega ameriškega slikarja in filmskega ustvarjalca Schnabla, v katerem igra izraelska igralka Gal Gadot. Več tisoč ljudi je že ob začetku festivala nekaj kilometrov od prizorišča protestiralo proti izraelski blokadi Gaze, ob tem so od organizatorjev zahtevali tudi, da prepovedo udeležbo izraelski igralki, ki pa je udeležbo na festivalu nato odpovedala sama.

Po poročanju AFP, je Gadot, ki je opravila vojaško službo v Izraelu, izrazila solidarnost z izraelskimi žrtvami napada palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 in se zavzela za izpustitev izraelskih talcev. Poleg Gadot je bil kritike propalestinskih aktivistov zaradi podpore Izraelu deležen tudi britanski igralec Gerard Butler. A kot je ob premieri povedal režiser Schnabel, ni razloga za bojkotiranje umetnikov. "Te igralce sem izbral zaradi njihovih igralskih sposobnosti in opravili so izjemno delo," je dejal. Filma The Voice of Hind Rajab in vojnega dogajanja v Gazi ni komentiral.