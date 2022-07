Dokumentarni filmi o sodobni družbi: od duševnega zdravja do glutena

Julij nam je postregel z rekordnimi temperaturami in kaj je boljšega, kot se v tem vremenu hladiti pred kavčem s kakšno dobro serijo ali filmom? VOYO vsak teden v svojo bogato zbirko dodaja nove vsebine, za konec meseca pa so nam pripravili še dve novosti – strastno skandinavsko serijo Ljubezenski trikotnik (Threesome) in sklop dokumentarnih vsebin o sodobni družbi, ki raziskujejo teme, kot so seks, duševno zdravje, gluten in še več.

Serija dokumentarnih zgodb poimenovanih Sodobna družba, ki prihajajo na VOYO v četrtek, 28. julija, nudi vpogled v današnje življenje in se ukvarja s tematikami, ki so nam vsem blizu, a so pogosto tabu. Šest zanimivih dokumentarnih vsebin prinaša odgovore na vprašanja povezana s spolnostjo, milenijci, glutenom, fenomenom korejskega vala in našo obsedenostjo z ekrani ter pametnimi napravami.

V dokumentarni seriji Vse o seksu z Alice Levine (Sex Actually With Alice Levine) bomo spoznali spolno življenje Britancev. Voditeljica se je srečala z ljudmi iz vseh družbenih slojev in raziskala, kaj jim seks pomeni – ali to počnejo zgolj zaradi užitka, denarja ali celo duhovnega razsvetljenja. Dokumentarni film Jaz & moj penis (Me & My Penis) medtem spremlja moške, ki odkrito govorijo o užitkih in fizičnih lastnostih penisa ter o seksu, masturbaciji in erekciji. Voditeljica Vogue Williams pa raziskuje težave, s katerimi se dandanes soočajo milenijci po vsem svetu v seriji Vogue Williams raziskuje (Vogue Williams Investigates). Srečala se bo z mladimi, ki so v poligamni zvezi, trpijo zaradi napadov tesnobe, so bili javno osramočeni na družbenih omrežjih, mladimi ženskami, ki hodijo s starejšimi moškimi ipd.

Ali zrenje v zaslone povzroča odvisnost in poškoduje človekove možgane? Na to bo poskušala odgovoriti dokumentarna oddaja Generacija pred ekrani (Screen Generation), ki nas popelje po Evropi, Kitajski in ZDA in predstavi znanstvena dognanja o posledicah izpostavljenosti zaslonom ter loči potrjena dejstva od neresnic. Dokumentarni film Gluten, naš sovražnik? (Gluten, Public Enemy?) pa raziskuje pojav trga izdelkov brez glutena. In še en fenomen – nenadna priljubljenost korejske kulture. V zadnjih letih je slednja razprla svoje lovke po vsem svetu in ta kulturni fenomen je dobil celo svoje ime: korejski val. Južna Koreja je verjetno edina država na svetu, ki se je odločila postati ena izmed največjih izvoznic popularne kulture. Korejsko-ameriška novinarka Joi Lee se bo zato v dokumentarni seriji Razumeti Južno Korejo (Deciphering South Korea) poglobila v vse od resnice za korejskim valom do generacije milenijcev in neverjetne tehnologije, ki je gonilna sila države. Kaj se zgodi, ko se par odloči, da bo popestril svojo dolgoletno zvezo? O tem govori skandinavska serija Ljubezenski trikotnik (Threesome), ki je od 24. julija že na voljo na VOYO. Zgodba spremlja Davida in Siri, mlad švedski par, ki sta skupaj že od srednje šole in prepričana, da je njuna ljubezen dovolj močna, da premaga vse ovire. Nekega večera na zabavi srečata lepo Camille, študentko umetnosti, ki se začne spogledovati z njima. Pod vplivom opojnih substanc in iz čiste radovednosti se vsi trije znajdejo med rjuhami. Kmalu za tem Siri prevzame slab občutek in obžaluje dogodek, njuno razmerje pa začne kazati razpoke. Ko nekega dne Siri sreča baletnika Johna, ki tako kot ona doživlja eksistencialno krizo, začuti takojšnjo privlačnost, ki se ji ni mogoče upreti, njena zveza z Davidom pa se znajde na kritični točki.