Dolgo izgubljena obleka Judy Garland iz Čarovnika iz Oza na avkcijo

Ikonična obleka, ki jo je Judy Garland nosila v filmu Čarovnik iz Oza, v katerem je upodobila lik Dorothy Gale, je skrivnostno izginila v letu 1973, našli pa so jo lanskega julija. Po nekaj desetletjih so jo presenetljivo odkrili v kampusu Katoliške univerze v ameriškem Washingtonu. Modro-bela obleka z gingham vzorcem (vzorec, sestavljen iz manjših kvadratov, op. a.) je na površje znova prišla po čistem naključju, po tem, ko je bila dolgo časa odvržena v vreči za smeti.

Dražbena hiša Bonham se je odločila obleko dati na prodaj v okviru svoje razprodaje Bonham Classic Hollywood: Film and Television.

V uradni medijski izjavi so povedali, da je obleka vredna nekje med 730 tisoč in enim milijonom evrov. Dodali so tudi, da je to ena od štirih originalnih oblek iz filma, ki jih je nosila Judy, hkrati pa je edina, ki ima še vedno belo bluzo.

Obleka, ki bo zdaj na prodaj, se je v filmu pojavila, ko se je Dorothy soočila z zlobno čarovnico v njenem gradu.

"Nisem mogel verjeti," je Matt Ripa, predavatelj in koordinator, ki na univerzi deluje na področju dramske in glasbene umetnosti, trenutek najdbe opisal v svojem blogovskem zapisu in nadaljeval: "Verjetno ni treba posebej poudarjati, da sem v stavbi teatra Hartke našel mnogo zanimivih stvari, pa vendar je ta zadnja najdba zagotovo zmagovalna!" Obleka, ki je v tem času nekoliko porumenela, se ponaša z originalnim podpisom Garlandove ter skritim žepom, v katerem je igralka na snemanju s seboj nosila tudi robček.