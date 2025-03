Domače občinstvo dočakalo premiero nagrajenega filma Kaj ti je deklica

OGLAS

Nagrajeni celovečerni prvenec scenaristke in režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica bo na slovenskih tleh doživel kar dve premieri. Prvič so si ga domači gledalci lahko ogledali v Cankarjevem domu, že čez nekaj dni pa bo na ogled tudi v Tolminu, v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Film je na letošnjem Berlinalu prejel prestižno nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov fipresci za najboljši prvenec, kar je izjemen dosežek za slovensko filmsko ustvarjalnost. Urška Djukić je ob tej priložnosti dejala: "Nagrada na Berlinalu je prišla v pomembnem času za slovensko kulturo, saj je Slovenija v letu 2025 gostiteljica Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Tako mednarodno priznanje močno krepi vidnost naše filmske ustvarjalnosti v tujini in je priložnost za vzpostavljanje novih mednarodnih povezav, ki so izjemno pomembne za razvoj filmske umetnosti v Sloveniji."

Film Kaj ti je deklica Urške Djukić na Berlinalu prejel nagrado. FOTO: Spok Films icon-expand

Ob tem je dodala, da se je med ustvarjanjem filma skušala osredotočiti na ustvarjanje umetnosti in ne odzive občinstva, kaj šele morebitne nagrade. "Če rad delaš, to kar delaš in imaš dobre sodelavce, so vedno dobri rezultati," nam je zaupala. Nagrade je bila zelo vesela, predvsem zato, ker ta prinaša večje število ljudi, ki si bodo film ogledali. Priznanja so se razveselili tudi ustvarjalci, ki so v kvaliteto filma verjeli od vsega začetka. Igralec Saša Tabaković je prepričan, da je nagrada na Berlinalu "ogromno priznanje" in na dosežek je zelo ponosen. V uspeh filma je verjela tudi igralka Jara Sofija Ostan, ki je za velik uspeh označila že uvrstitev na festival, "nagrada pa je bila češnjica na vrhu".

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki se pridruži dekliškemu pevskemu zboru, kjer sklene novo prijateljstvo s spogledljivo in samozavestno Ano-Marijo. Vikend pevskih vaj v podeželskem samostanu postane prelomnica, saj Lucijino zanimanje za restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo in vrednote. Film na vizualno bogat in poetičen način raziskuje meje osebne svobode, želje in družbenih pričakovanj. V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi.