Domače občinstvo si je premierno ogledalo mladinski film Elvis Škorc

Mladinski film Elvis Škorc, adaptacija cenjenega romana Janje Vidmar, je bil premierno prikazan domači publiki. Film prikazuje življenje Elvisa, junaka, ki ga zanimata kemija in stripi, zaljubljen pa je tudi v najlepše dekle na šoli.

"Absolutno se mi zdi, da se bo zelo veliko mladih punc in fantov poistovetilo s tem filmom in se mi zdi, da je tak res prav najstniški film," je dejala glavna igralka Frida Bratuš. Film, ki se dotakne tudi ločitve staršev, s svojo zgodbo uspešno nagovarja tako mlajše kot tudi starejše generacije.

Ena ključnih tem, ki jo film uspešno naslavlja, pa je netipična podoba glavnega junaka. Elvis Škorc ni karikatura stereotipnega "piflarja", ampak prav nasprotno, je povsem običajen fant. "Ni nek ful debelušen, ni nek ful čuden, v bistvu je zelo normalen fant," je povedal glavni igralec Maks Peštaj Zevnik.