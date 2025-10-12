Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Domače občinstvo si je premierno ogledalo mladinski film Elvis Škorc

Ljubljana, 12. 10. 2025 20.39 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anastasija Jović , Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Strastno se navdušuje nad kemijo in stripi, srce mu bije za najlepše dekle na šoli, hkrati pa ga muči še ločitev staršev. To je svet Elvisa Škorca, glavnega junaka novega mladinskega filma, ustvarjenega po priljubljenem romanu Janje Vidmar, ki si ga je premierno ogledalo domače občinstvo.

Mladinski film Elvis Škorc, adaptacija cenjenega romana Janje Vidmar, je bil premierno prikazan domači publiki. Film prikazuje življenje Elvisa, junaka, ki ga zanimata kemija in stripi, zaljubljen pa je tudi v najlepše dekle na šoli.

"Absolutno se mi zdi, da se bo zelo veliko mladih punc in fantov poistovetilo s tem filmom in se mi zdi, da je tak res prav najstniški film," je dejala glavna igralka Frida Bratuš. Film, ki se dotakne tudi ločitve staršev, s svojo zgodbo uspešno nagovarja tako mlajše kot tudi starejše generacije.

Ena ključnih tem, ki jo film uspešno naslavlja, pa je netipična podoba glavnega junaka. Elvis Škorc ni karikatura stereotipnega "piflarja", ampak prav nasprotno, je povsem običajen fant. "Ni nek ful debelušen, ni nek ful čuden, v bistvu je zelo normalen fant," je povedal glavni igralec Maks Peštaj Zevnik.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Elvis Škorc Janja Vidmar mladinski film slovenska kinematografija adolescenca
Naslednji članek

Christian Bale je moral utihniti zaradi angelskega glasu Taylor Swift

SORODNI ČLANKI

Na filmskem festivalu v Luksemburgu tudi slovenski filmi

Življenje Keanuja Reevesa pred slavo: počel je nekaj popolnoma drugačnega

Slovenski film Elvis Škorc bo premiero doživel v Nemčiji

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286