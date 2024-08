Domači in tuji filmski ustvarjalci odprli Festival evropskega filma Brežice

"Festival smo odprli s filmom presenečenja, saj gledalci niso vedeli, kaj bodo gledali, šele na koncu smo jim razkrili, da gre za film, ki je bil večinoma posnet v Viteški dvorani, kjer smo tudi film predvajali na grajskem dvorišču," je povedal filmski producent Aleš Pavlin.

Film je bil posnet pred 35 leti, kaj pa se je v tem času spremenilo? "Imam občutek, da nič. Kot da je to tri leta nazaj," pa je povedal igralec Branko Završan, ki je v filmu, ki so ga predvajali, nastopil. "Meni je tisto obdobje in pa ta film ostal zelo pri srcu. Prav bomba spominov je bila nocoj," je še dodal.

"Tole je zelo nenavaden, nadrealističen občutek, da gledamo film v isti dvorani, kjer smo posneli veliko prizorov, je res posebno doživetje," pa je povedal igralec Livio Badurina.

"Gledati film v Viteški dvorani je res super, sploh ta film, katerega veliko delov se dogaja prav v tej dvorani. To je bila posebna čast, moram pa priznati, da smo tudi sredi vročinskega vala in je bila tudi to posebna izkušnja," pa je za našo ekipo opisal igralec Nik Škrlec.