Domen Valič o seriji Punce mojga brata: Hvaležen sem tudi za kritike

Na VOYO lahko že nekaj tednov gledamo slovensko serijo Vse punce mojga brata, katere ustvarjalca sta brata Valič. Domen in Vid sta izjemno vesela, da sta lahko končno posnela situacijsko komedijo, kar je bila njuna velika želja. Kaj pa na odzive pravi Domen?

Kot je Domen Valič povedal za 24ur.com, je zelo zadovoljen z odzivi na serijoVse punce mojga brata, ki sta jo ustvarila s starejšim bratom Vidom: "To, da serija dosega veliko klikov in ogledov, mi pomeni veliko. Ravno zadnjič sem šel pogledat še, koliko ogledov ima delček prve epizode, ki so ga ob lansiranju serije voyevci dali na YouTube, in presenečeno ugotovil, da jih je že preko 140 tisoč, kar je zelo dobro. Veliko komentarjev in osebnih mnenj gledalcev sem prebral, pa tudi eno obsežno kritiko, za katero sem zelo hvaležen."

icon-expand Vse punce mojga brata FOTO: Urša Premik

Dodal je, da je ob branju vseh komentarjev, ki jih je prejel, zasledil, da se je veliko gledalcev zelo zabavalo pri epizodi, v kateri imajo preizkus za športni karton: "Mislim, da nas ta preizkus vrne v osnovno šolo in v stare dobre čase, obenem pa mi je všeč, da so se gledalcem vtisnile v spomin različne replike in situacije iz različnih epizod, kar pomeni, da smo dokaj uspešno pokrili široko paleto dogodkov, ki so se gledalcem zdeli zabavni."

In kakšna je prihodnost serije, ki je požela veliko uspeha med oboževalci priljubljenih bratov Valič? Spomnimo: na koncu prve sezone vidimo, da se pojavi novica o 'novem virusu na Kitajskem, ki so ga poimenovali koronavirus'. Lika, ki novico zasledita, se potolažita, češ da je virus na Kitajskem, da ga ne bo v Slovenijo. Se druga sezona snema in ali bo nadaljevanje serije posneto v 'karantenskem duhu'? "Druga sezona je za zdaj le želja. Osebno pa imam to 'korono' že vrh glave – je vi nimate?"