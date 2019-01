Domen Valič žanje uspehe v tujini

''Zdi se mi pomembno, da imajo slovenski filmi uspehe v tujini, sploh kratki filmi, ki so pomembna forma za vsakega filmarja in zagotovo več kot le "trening" za večje projekte,'' je ob uspehu filmaRisk povedal igralec Domen Valič , ki smo ga lahko spremljali tudi v slovenski seriji Reka ljubezni.

Tina Novak , ki dela magisterij iz TV režije, je za študij posnela film z naslovom Risk. V njem nastopajo Domen Valič, Lea Mihevc in Lucija Harum . Tina je na LGBT festivalu Rainbow Umbrella Film Festival, ki je potekal od 10. do 13. januarja 2019 v britanski prestolnici, za kratki igrani film Risk prejela nagrado za najboljšo fotografijo.

Film govori o iskanju samega sebe, o odnosih, psihologiji zveze in strahovih ter se poglablja v razkorak med moškim in ženskim umom. Kako en in drugi spol odreagirata na isti dogodek, kaj si bolj zapomnijo moški in kaj ženske.