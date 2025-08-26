Svetli način
Donostia za ameriško igralko in producentko Jennifer Lawrence

San Sebastian, 26. 08. 2025 18.39 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.Z.
Z oskrajem nagrajena ameriška igralka in producentka Jennifer Lawrence bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastian prejela donostio, nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji festivala.

Na festivalu, ki se začne prihodnji mesec, bodo prikazali tudi najnovejši film Die, My Love z Jennifer Lawrence v glavni vlogi. Španski festival je ob obelodanitvi prejemnice nagrade donostia 35-letno Lawrence označil za "eno najvplivnejših igralk našega časa". Njen novi film, ki ga je Lawrence tudi producirala, bodo na festivalu prikazali 26. septembra, istega dne, ko bo prejela nagrado.

Jennifer Lawrence bo na filmskem festivalu v San Sebastianu prejela nagrado za življenjsko delo.
Jennifer Lawrence bo na filmskem festivalu v San Sebastianu prejela nagrado za življenjsko delo. FOTO: Profimedia

Die, My Love se dogaja na odročnem in pozabljenem podeželju, kjer se ena od mam spopada s psihozo in se bori za ohranitev duševnega zdravja, so vsebino črne komedije povzeli na mednarodni spletni podatkovni filmski bazi IMDb.

Španski festival, ki bo letos potekal od 19. do 27. septembra, bo nagrado za življenjsko delo podelil tudi španski producentki Esther Garcia, ki je tesno povezana s številnimi filmi režiserja Pedra Almodovarja in drugih vodilnih španskih režiserjev.

Nagrada donostia je dobila ime po baskovskem poimenovanju španskega obalnega mesta San Sebastian.

