Donostia za nemškega filmskega ustvarjalca Wernerja Herzoga

Kot so zapisali, je Werner Herzog , katerega kariera se razteza čez šest desetletij, postal ena najvplivnejših osebnosti sodobnega filma. Ustvaril je izjemen filmski opus, ki ga zaznamujejo obsesije, ekstremne situacije in protislovja človeške narave. V njegovih filmih, tako igranih kot dokumentarnih, nastopajo sanjači in osvajalci, ki se soočajo z ekstremnimi pokrajinami in silami, nad katerimi nimajo nadzora. Kot so dodali, si Herzog prizadeva za kino, ki presega zgolj opazovanje dejstev in razkriva globljo, bolj poetično dimenzijo resničnosti.

Podelitev nagrade bo pospremila projekcija Herzogovega novega celovečernega filma Bucking Fastard. V filmu, ki je vključen tudi v tekmovalni program letošnjega filmskega festivala v Benetkah, so zaigrali Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom in Domhnall Gleeson. Film prinaša nenavadno zgodbo o dvojčicah Jean in Joan Holbrooke, ki sta si tako blizu, da govorita v en glas, ljubita istega moškega in sanjata iste sanje.

Leta 1942 v Münchnu rojeni Herzog je otroštvo preživel v odmaknjeni dolini v bavarskih gorah in do svojega 11. leta sploh ni vedel za obstoj kinematografije. Filmu se je nato začel posvečati pri 15 letih, a ker nihče ni bil pripravljen financirati njegovih projektov, je v zadnjih letih srednje šole delal v nočni izmeni kot varilec v jeklarni.