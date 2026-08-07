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Donostia za nemškega filmskega ustvarjalca Wernerja Herzoga

San Sebastian, 07. 08. 2026 21.32 pred dvema dnevoma 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Werner Herzog

Nemški filmski režiser, scenarist in producent Werner Herzog bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastian prejela donostio, nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji festivala. Izročili mu jo bodo na otvoritveni slovesnosti 74. festivala, ki bo potekal od 18. do 26. septembra.

Kot so zapisali, je Werner Herzog, katerega kariera se razteza čez šest desetletij, postal ena najvplivnejših osebnosti sodobnega filma. Ustvaril je izjemen filmski opus, ki ga zaznamujejo obsesije, ekstremne situacije in protislovja človeške narave. V njegovih filmih, tako igranih kot dokumentarnih, nastopajo sanjači in osvajalci, ki se soočajo z ekstremnimi pokrajinami in silami, nad katerimi nimajo nadzora. Kot so dodali, si Herzog prizadeva za kino, ki presega zgolj opazovanje dejstev in razkriva globljo, bolj poetično dimenzijo resničnosti.

Werner Herzog
Werner Herzog
FOTO: Profimedia

Podelitev nagrade bo pospremila projekcija Herzogovega novega celovečernega filma Bucking Fastard. V filmu, ki je vključen tudi v tekmovalni program letošnjega filmskega festivala v Benetkah, so zaigrali Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom in Domhnall Gleeson. Film prinaša nenavadno zgodbo o dvojčicah Jean in Joan Holbrooke, ki sta si tako blizu, da govorita v en glas, ljubita istega moškega in sanjata iste sanje.

Leta 1942 v Münchnu rojeni Herzog je otroštvo preživel v odmaknjeni dolini v bavarskih gorah in do svojega 11. leta sploh ni vedel za obstoj kinematografije. Filmu se je nato začel posvečati pri 15 letih, a ker nihče ni bil pripravljen financirati njegovih projektov, je v zadnjih letih srednje šole delal v nočni izmeni kot varilec v jeklarni.

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Svoj prvi film pa posnel pri 19 letih. Pustil je študij zgodovine in književnosti na univerzi ter od tedaj ustvaril približno 80 filmov. Objavil je več pesniških zbirk in proznih del. Režiral je tudi opere, tako v Bayreuthu in milanski Scali kot tudi v drugih opernih hišah po vsem svetu, piše na spletni strani festivala.

V Slovenski kinoteki so letos spomladi Herzogu posvetili retrospektivo. Prikazali so vseh pet filmov, ki jih je posnel z igralcem Klausom Kinskem: Aguirre, Nosferatu, Woyzeck, Fitzcarraldo in Zelena kobra, ter med drugim še filme Jama pozabljenih sanj, Krik stene in Človek grizli.

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