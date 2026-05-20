Film/TV

Dosežki v gledanosti: POP TV osvojil več nagrad Zvezde Oriona

Ljubljana, 20. 05. 2026 21.12

E.M.
POP TV osvojil več nagrad Zvezde Oriona

Kolektivna organizacija AIPA je že šestič pripravila prireditev Zvezde Oriona, na kateri vsako leto izpostavi najbolj gledana domača avdiovizualna dela ter izjemne igralske, avtorske in študijske dosežke slovenskega AV prostora. Zvezde Oriona za najbolj gledana AV dela so tudi letos prejele naše vsebine, in sicer serije Skrito v raju, Nemirna kri in Gospod profesor. Nagrado najsvetlejša Zvezda Oriona za igralske dosežke je prejel tudi Jure Henigman za vlogo v seriji Gospod profesor.

Nagrajene vsebine na VOYO.

AIPA projekt Zvezde Oriona pripravlja od leta 2021 z namenom, da domači AV ustvarjalnosti zagotovi prostor priznanja in izpostavi najbolj gledana domača AV dela preteklega leta. Medtem ko nagrade zvezde Oriona temeljijo na podatkih gledanosti podjetja AGB Nielsen, strokovne žirije z nagradami najsvetlejša zvezda Oriona, butnskala in nagrado Žarka Lužnika dodatno izpostavljajo igralske dosežke, avtorsko drznost ter mlade ustvarjalce, ki šele vstopajo v profesionalni prostor.

"Zvezde Oriona so postale več kot le podelitev nagrad, postale so prostor pomembnega in prepoznavnega priznanja domačim AV ustvarjalcem. To potrjujejo tudi številke gledanosti, ki kažejo, da občinstvo domača AV dela spremlja z velikim zanimanjem in zaupanjem," je ob letošnji podelitvi poudaril direktor AIPA Gregor Štibernik. "Tudi letos smo videli izjemno raznolikost žanrov, generacij in ustvarjalnih pristopov, kar kaže na vitalnost našega AV prostora. Posebej pomembno je, da ob najbolj gledanih delih izpostavljamo tudi igralske presežke, avtorsko drznost in mlade ustvarjalce, ki vstopajo v prostor profesionalne produkcije," je še dodal Štibernik.

Nagrade zvezde Oriona temeljijo na podatkih gledanosti podjetja AGB Nielsen in so namenjene avtorjem in producentom sedmih najbolj gledanih domačih AV del preteklega leta. O nagradah tako neposredno odločajo gledalci slovenskih televizij. Prvo zvezdo Oriona za leto 2025 je prejela serija Skrito v raju za 1. epizodo 2. sezone na POP TV, ki je dosegla 299.860 gledalcev, drugo je prejela serija Primeri inšpektorja Vrenka 3, tretjo pa serija Nemirna kri za 1. epizodo 1. sezone na POP TV z 241.725 gledalci.

Peto zvezdo Oriona je prejel celovečerni mladinski film Šepet metulja na POP TV s 161.868 gledalci, serija Gospod profesor pa se je razveselila sedme zvezde Oriona za 8. epizodo 1. sezone na POP TV, ki je dosegla 151.631 gledalcev.

FOTO: Aljoša Kravanja

Poleg najbolj gledanih AV del Zvezde Oriona vsako leto izpostavljajo tudi igralske in ustvarjalne presežke domače produkcije. Nagrade najsvetlejša zvezda Oriona so namenjene igralskim dosežkom v najbolj gledanih domačih AV delih (prejemniki sedmih zvezd Oriona), ki so v minulem letu pustila poseben ustvarjalni odmev. O letošnjih nagradah najsvetlejša zvezda Oriona in butnskala je odločala strokovna žirija v sestavi Miše Molk, Nataše Briški, Samire Kentrić in Dana Podjeda. Nagrado najsvetlejša zvezda Oriona za igralske dosežke je prejel tudi Jure Henigman za vlogo v seriji Gospod profesor.

Butnskala ima v slovenskem medijskem prostoru posebno in simbolno vrednost. Nagrada je namenjena avtorski drznosti, ustvarjalni izvirnosti ter AV delom, ki so v minulem letu izstopala po svojem ustvarjalnem pristopu, izraznosti ali družbenem odmevu. Strokovna žirija je podelila tri enakovredne nagrade butnskala. Prejeli so jo avtorja Jan Štefančič in Bor Šparemblek za YouTube serijo Renato, ustvarjalna ekipa projekta Zgodbe iz čarobnega vrta v sestavi producenta Kolje Saksida, režiserja Leona Vidmarja, scenaristk Jerneje Kaje Balog in Maje Križnik, direktorja fotografije Miloša Srdića in glavne animatorke Julie Peguet, za delo Novi sošolci pa je butnskalo prejel avtor Toni Cahunek.

Nagrada Žarka Lužnika je namenjena izjemnemu študijskemu AV delu in spodbuja mlade ustvarjalce na prehodu iz študijskega v profesionalno okolje. O nagradi je odločala strokovna žirija v sestavi Špele Čadež, Darka Heriča in Darka Sinka. Letos je nagrado Žarka Lužnika prejel kratki študentski film Diorama režiserke in scenaristke Vide Skerk.

Letošnja prireditev Zvezde Oriona je prinesla tudi več novosti. Pri neposrednem prenosu dogodka je prvič sodeloval AKTV AGRFT, AIPA pa je pred letošnjo podelitvijo predstavila tudi novo spletno mesto Zvezde Oriona, namenjeno arhivu nagrad, nagrajencev in preteklih podelitev.

Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Jennifer Lopez navdušila v obleki, ki laska vsaki ženski
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Top Gun: Maverick
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
