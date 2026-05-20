Dosežki v gledanosti: POP TV osvojil več nagrad Zvezde Oriona

AIPA projekt Zvezde Oriona pripravlja od leta 2021 z namenom, da domači AV ustvarjalnosti zagotovi prostor priznanja in izpostavi najbolj gledana domača AV dela preteklega leta. Medtem ko nagrade zvezde Oriona temeljijo na podatkih gledanosti podjetja AGB Nielsen, strokovne žirije z nagradami najsvetlejša zvezda Oriona, butnskala in nagrado Žarka Lužnika dodatno izpostavljajo igralske dosežke, avtorsko drznost ter mlade ustvarjalce, ki šele vstopajo v profesionalni prostor.

"Zvezde Oriona so postale več kot le podelitev nagrad, postale so prostor pomembnega in prepoznavnega priznanja domačim AV ustvarjalcem. To potrjujejo tudi številke gledanosti, ki kažejo, da občinstvo domača AV dela spremlja z velikim zanimanjem in zaupanjem," je ob letošnji podelitvi poudaril direktor AIPA Gregor Štibernik. "Tudi letos smo videli izjemno raznolikost žanrov, generacij in ustvarjalnih pristopov, kar kaže na vitalnost našega AV prostora. Posebej pomembno je, da ob najbolj gledanih delih izpostavljamo tudi igralske presežke, avtorsko drznost in mlade ustvarjalce, ki vstopajo v prostor profesionalne produkcije," je še dodal Štibernik.

Nagrade zvezde Oriona temeljijo na podatkih gledanosti podjetja AGB Nielsen in so namenjene avtorjem in producentom sedmih najbolj gledanih domačih AV del preteklega leta. O nagradah tako neposredno odločajo gledalci slovenskih televizij. Prvo zvezdo Oriona za leto 2025 je prejela serija Skrito v raju za 1. epizodo 2. sezone na POP TV, ki je dosegla 299.860 gledalcev, drugo je prejela serija Primeri inšpektorja Vrenka 3, tretjo pa serija Nemirna kri za 1. epizodo 1. sezone na POP TV z 241.725 gledalci.

Peto zvezdo Oriona je prejel celovečerni mladinski film Šepet metulja na POP TV s 161.868 gledalci, serija Gospod profesor pa se je razveselila sedme zvezde Oriona za 8. epizodo 1. sezone na POP TV, ki je dosegla 151.631 gledalcev.