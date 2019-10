Slab mesec je v kinu, pa si ga je ogledalo že več kot 30.000 gledalcev. Vse kaže, da bo nadaljevanje filma Košarkar naj bo prav tako uspešno. Prvi del je dosegel okoli 90.000 gledalcev, a se ekipa ne obremenjuje preveč, ali bo tudi drugi del dosegel takšno številko. Mejnik za prvo zlato rolo je 25.000 gledalcev, zato so se igralci in ustvarjalci filma že zbrali in proslavili svoj uspeh.