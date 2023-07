Za ustvarjalce filmov Barbie in Oppenheimer je finančno zelo uspešen vikend. Obe hollywoodski uspešnici namreč štejeta zaslužke nad 100 milijoni evrov. Barbenheimer, kot so oba filma skupaj poimenovali na spletu, pa še vedno navdušuje staro in mlado, pa tudi ameriško drag skupnost, ki se je filmu Barbie v Los Angelesu poklonila z drag šovom, ki je potekal v duhu enakopravnosti in rožnate barve.