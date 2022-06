Dragan Bjelogrlić brez dvojnika: Želel sem videti, v kakšni formi sem

Ko so snemali serijo režiserja Miroslava Miše Terzića so igralci izkusili različne stvari, a Bjelogrlića več kot očitno nič ne ustavi. "Nisem imel dvojnika! Vztrajal sem, da vse scene posnamem sam, tudi tisto, v kateri plavam v ledeno hladnem bazenu. Želel sem videti, v kakšni formi sem. Na koncu sem bil zelo zadovoljen, ker sem vse posnel sam, brez kakršne koli pomoči. Zdelo se mi je, da scene niso bile tako kompleksne, da jih ne bi mogel sam izvesti. In uspelo mi je," je povedal igralec, ki se je v seriji prelevil v poslovneža Vladana Simonovića.

Serija Tajkun: edini tajkun, ki ga lahko ljudje vzljubijo?

Sicer pa Bjelogrlić pravi, da je tajkun, ki ga igra v istoimenski seriji verjetno edini, ki ga bo Srbija imela rada in ga vzljubila: "Lik, ki ga igram je zelo realen. To so časi, v katerih živimo. Na začetku sem vedel, da bodo ljudje pričakovali, da jih bo naš tajkun spominjal na kakšnega iz resničnega življenja ali da je lik zgrajen na podlagi katerega od znanih tajkunov. Vesel sem, da so gledalci videli, da je on povsem svoj in da je v resnici zelo avtentičen lik. Zelo je realen in že ob začetku promocije serije, sem malo v šali malo zares rekel, da je 'moj tajkun edini tajkun, ki ga bo Srbija vzljubila'. Zdaj pa lahko rečem, da je to edini tajkun, ki ga Srbija razume."