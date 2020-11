Dragan Mršić: od roparja bank do zvezdnika skandinavske televizije

51-letni igralec bosanskih korenin, ki je s svojim delom zablestel na Švedskem, se je na sever preselil, ko je njegov oče tam dobil službo. Na Švedskem je ostal, se tam izoblikoval in po dolgi ter predvsem zanimivi poti postal igralec. Več o njegovi burni preteklosti in glavni vlogi v seriji Alex preberite spodaj.

Pestra mladost: največji rop na Švedskem Predstavljajte si, kako mrzlo in turobno je novembra na Švedskem. Tudi 5. novembra 1990 je bilo tako: v kosti je zajedal mraz, dan je bil kratek in v ljudi se je naselila vsesplošna zimska žalost. Medtem ko so bili otroci v šoli in ko so bili njihovi starši v službah, je nekje v Stockholmu za ovinkom banke Gotabanken stal prižgan avtomobil z odprtim prtljažnikom in ob njem moški, ki je avto očitno varoval. V tem času sta dva zamaskirana moška ropala banko za ovinkom in s seboj odnesla kar 70 milijonov evrov (730 milijonov švedskih kron).

icon-expand Dragan Mršić FOTO: VOYO

Prav ta rop velja za enega največjih ropov v zgodovini Švedske. Trije roparji so si pozneje kupili letalsko karto, s katero so želeli preleteti ves svet. Tri letalske karte so stale kar pet tisoč evrov. Eden od treh moških, tisti, ki je varoval avtomobil, je bil Dragan Mršić. Ta se lahko danes pohvali z nazivom izjemno slavnega švedskega igralca. Ena večjih vlog je zagotovo glavna vloga v kriminalni serijiAlex, ki si jo ekskluzivno lahko ogledate tudi na VOYO. Zdaj 51-letni Dragan pravi, da so kriminalni dnevi za njim, da je s tem opravil za vedno. "Zločin te lahko vodi le v smrt ali v zapor," je odločno povedal v pogovoru za švedski portal RTS. "Ko se ukvarjaš s kriminalom, ni prestanka. Ena zadeva uspe, se zakadiš, vzameš kakšno drogo, se napiješ. A temu ni konca. Ne smeš se preveč prepustiti užitkom in denarju. Moraš opravljati svoje delo, sicer te naslednji dan ni več med živimi." Divje življenje je trajalo šest let in v tem času so Mršića kar nekajkrat aretirali, a se mu je uspelo vsakič izmuzniti in pobegniti. Zaradi sodelovanja pri omenjenem ropu je bil leta 1996 obsojen na zaporno kazen. In če je bil rop eden največjih v zgodovini Švedske, je bilo tudi sojenje nekaj posebnega. Na tem sojenju so namreč prvič v zgodovini Švedske uporabili takrat novo tehnologijo, dokazovanje na podlagi DNK-sledi, ki so ostale na kraju zločina. Mršić je dejanje priznal in tako dobil možnost, da se pred odhodom v zapor poslovi od svojcev. In prav to, močna volja, je tisto, kar je Dragana od nekdaj razlikovalo od drugih kriminalnih delavcev, pove sam. V zaporu je bil do leta 1999.

icon-expand Dragan v seriji Alex igra umazanega policista. FOTO: VOYO

Takoj po zaporu urjenje Toma Cruisa v taekwondoju Mršić se je že kot devetletni deček odločil, da se bo preizkusil v borilnih veščinah. Izbral je taekwondo in v njem zablestel. Že pri 18-letih je postal nordijski prvak v omenjeni kategoriji. In prav s tem je lahko po končani zaporni kazni služil denar. Ko je odslužil kazen, se je odločil, da se H kriminalu ne bo več vrnil in je tako odprl svojo telovadnico taekwondoja. Tu so se mu odprla nova vrata, saj je dobil priložnost trenirati velika imena, kot sta Noomi Rapace in Rooney Mara za filma oDekletu z zmajskim tatujem. "Prva zaposlitev po prihodu iz zapora je bila najprej delo za švedsko olimpijsko reprezentanco taekwondoja. Ko sem odprl svojo telovadnico, so jo obiskale nekatere največje hollywoodske zvezde, kot sta Rooney Mara in celo Tom Cruise,"je znova povedal za RTS. Zdi se, da je imel Dragan veliko srečo v poslovnem življenju, čeprav v zasebnem ni bilo tako. Njegov oče je veliko pil, še v času Draganovega otroštva. Tako njegov brat kot sestra sta imela veliko težav s prepovedanimi substancami, kar je igralca močno zaznamovalo. "Imam veliko osebne prtljage. A v igranju mi to lahko tudi pomaga. Marsikaj iz svojega življenja lahko reflektiram v igro,"je povedal Dragan, ki v seriji igra Alexa, policista, ki ima tudi sam težave z zasvojenostjo z drogami. Kot je zapisano na portaluRTS, je lik upodobljen na podlagi 'pokvarjenega policista', ki ga je Dragan poznal iz časa svojega kriminalnega udejstvovanja. V seriji ima lik Alex sina Maxa, ki ga je upodobil Draganov pravi sin. In kot je igralec povedal, mu je družina spremenila življenje. Zaradi sina in hčerke se trudi, da bi bil boljši človek, kot je bil v preteklosti. "Moj sin in hčerka sta zadolžena za spremembo v mojem življenju,"je povedal Dragan, "moj oče, mama, brat in sestra pa ne."Draganova družina ga je namreč leta in leta podpirala pri udejstvovanju v kriminalnih delih, ker ji je nosil denar in jo finančno podpiral.

icon-expand Serijo Alex si lahko ogledate na VOYO. FOTO: VOYO