Dragana: Hrvoje sploh ne ve, da ima Suzana otroka

Zvonko je imel s svojimi damami prvo skupno kosilo, kjer pa so Irena , Smilja in Brankica poskrbele za nekaj zbadanja. "Malo je preslano," je kosilo, ki ga je skuhala Irena, komentirala Smilja.

Dekleta na Ivanovi kmetiji so se znova pritoževala nad njegovo nezainteresiranostjo: "Vsi skupaj umiramo od dolgčasa." ''Tole ne gre, ampak zakaj?'' je Vanja vprašala Ivana. Zanimalo jo je, kakšni so njegovi nameni, in mu očitala, da največ časa posveča Doni . "Nisva kliknila," ji je odgovoril kmet in dodal, da ga jezijo Vanjini hitri izbruhi, saj "po nepotrebnem dramatizira" .

Ivanova dekleta so svojega kmeta končno prepričala, da prvič v življenju speče palačinke, a vzdušje v Istri je bilo kljub temu precej zaspano. ''Vse naredi, kar mu rečemo. Človek, ki mu moraš vse reči, je brez hrbtenice," še vedno ni bila zadovoljna Vanja. "Vsi smo malo depresivni, ne zabavamo se in nič ne delamo," je dodala.

Dragoljub in Silvana sta uživala na zmenku, Jasminka pa si je na poti domov svojega kmeta želela zase, zato se je odločila, da ga zmasira. Sprva je bil šokiran in zmeden, nato pa se je hitro sprostil. "Dobro, nežno, mravljinci so minili in zaprl sem oči," je njeno spretnost komentiral kmet. Liljano je ob gledanju masaže prijelo ljubosumje: "Takoj sem šla pomivat posodo, tega nisem mogla gledati."

Sledilo je druženje na Hrvojevi kmetiji, kjer je kmet znova opazil, da ga moti Suzanina energija. Z njim sta se strinjali tudi Dragana in Marina, ki sta mu povedali, da jima gre tekmovalka na živce. "Odkar ji je rekel, da je zlagana, je postala nadležna. Poskuša se približati vsem, ki so mu blizu. Mislim, da še vedno dokazuje, da je prava,'' je Suzanino obnašanje komentirala Marina .

Milko je s svojimi damami sadil zelenjavo, na njivi pa so skupaj tudi zapeli. Manda, Ana in Jasna so se takoj lotile dela, dokler ni Manda Milka potegnila na stran. Dala mu je vedeti, da jo moti, da je bil sinoči na zmenku z Jasno in da vsem ne posveča dovolj pozornosti. "Mislim, da sta kliknila in se zaljubila. Vedno sta skupaj in se neprestano poljubljata," je nezadovoljno povedala Manda o odnosu Milka in Jasne. "Lepo dišiš, te lahko sedaj poljubim?" jo je na hitro poskušal očarati Milko, ona pa mu je dovolila zgolj poljub na lice.

Na Hrvojevi kmetiji se je med Dragano in Suzano znova vnela razprava o Marini. "Hrvoje in Marina sta na zmenku ... Nekaj govorita. On jo je izbral, tak občutek imam,'' je jezno komentirala Suzana, Dragana pa je Marini stopila v bran. "Ne morem več poslušati Suzaninih besed. S parfumom se zaliva kot naduta bolnica, na postelji sedi kot Jelena Karleuša. Ponavlja eno in isto," je dejala. "Opisuje se kot Pamela Anderson."

Suzana je še naprej trdila, da Marina ni primerna za Hrvoja, saj cele dneve poležava, medtem ko ona dela na kmetiji, na koncu pa sploh ni izbrana. "Tudi ti prikrivaš veliko skrivnost," ji je očitala Dragana in komentirala: "Hrvoje sploh ne ve, da ima Suzana otroka. Jaz sem mu to povedala in mu rekla, naj tega ne pove, naj pa izkoristi, da naj jo vpraša.'' "To ni skrivnost, ni pa za kamere. Moj otrok noče sodelovati. Spoštujem njeno zasebnost," ji je odgovorila Suzana in dejala, da si Hrvoje to zasluži izvedeti na samem in ne pred kamerami.