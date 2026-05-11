Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Drama na podelitvi nagrad: slavje, cenzuriran govor in zaušnica BBC-ju

London, 11. 05. 2026 14.20 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
A. J. STA
Ustvarjalci filma Gaza: Doctors Under Attack.

Kljub temu da so bile vse oči na podelitvi nagrad bafta v Londonu uprte v velike zmagovalce, je pozornost pritegnil tudi konflikt med BBC-jem in ustvarjalci dokumentarnega filma o Gazi. Slednjega je kot projekt zagnal BBC, a po premisleku od njega odstopil. Potem ko je film sinoči prejel nagrado in aplavz občinstva, so si med govorom na odru njegovi ustvarjalci privoščili nekaj 'umetniške svobode'.

Na letošnji podelitvi prestižnih televizijskih nagrad je najbolj slavila serija Adolescenca. Ustvarjalci serije so osvojili štiri nagrade in tako podrli rekord. Razglasili so jo za najboljšo miniserijo, nagrajeni pa so bili tudi igralci: Stephen Graham, Owen Cooper in Christine Tremarco.

Cooper je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade bafta za najboljšega stranskega igralca doslej. Poleg bafte je za vlogo fanta, obtoženega umora sošolke, že osvojil nagrado emmy in zlati globus. Ob prejemu nagrade v londonski Royal Festival Hall se je mladi igralec poklonil britanski glasbeni zasedbi The Beatles. "Po besedah Johna Lennona ne boste ničesar dosegli, če nimate vizije, da si to predstavljate," je dejal. "Zato mislim, da za uspeh potrebujete le tri stvari: prvič, potrebujete obsesijo, drugič, potrebujete sanje, in tretjič, potrebujete Beatle."

Graham je za vlogo Cooperjevega očeta prejel nagrado za najboljšega glavnega igralca, Tremarco pa za najboljšo stransko igralko za vlogo njegove mame. Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah. V nagovoru je mlade gledalce spodbudil, naj verjamejo, da lahko tudi sami sledijo podobni poti v igranju. "Ne kopljemo lukenj, ne kopljemo jarkov, ne rešujemo življenj, imamo pa priložnost govoriti o človeški eksistenci. Naša dolžnost je pripovedovati lepe zgodbe in to moramo nadaljevati," je poudaril. Svoj govor je prav tako zaključil z omembo Beatlov in njihovimi besedami, da je "vse, kar potrebujemo, ljubezen".

V Iranu rojena igralka Narges Rashidi je osvojila bafto za najboljšo glavno igralko za vlogo v drami z naslovom Prisoner 951, resničnostni šov Celebrity Traitors je kot najbolj gledana oddaja lanskega leta z več kot 15 milijoni gledalcev osvojil bafto za najboljši resničnostni šov, v kategoriji komičnih serij pa je Steve Coogan prejel bafto za najboljšega igralca, Katherine Parkinson pa za najboljšo igralko.

Drama na odru, zmaga filma o Gazi in zaušnica BBC-ju

Bafto za aktualno vsebino je prejel dokumentarni film Gaza: Doctors Under Attack iz leta 2025. Potem ko ga je BBC umaknil s programa, kar je po besedah televizijske hiše storil zaradi pomislekov glede nepristranskosti, ga je pozneje predvajal Channel 4. Novinarka in režiserka dokumentarnega filma Ramita Navai je med zahvalnim govorom opozorila na število žensk, otrok in zdravstvenih delavcev, ki so bili ubiti med vojnim konfliktom na območju Gaze. "To so rezultati naše raziskave, ki jo je BBC plačal, ni pa želel prikazati rezultatov. Mi nismo pristali na to, da bomo utišani in cenzurirani, zato se zahvaljujem Kanalu 4, ker je predvajal ta film."

Producent filma, Ben de Pear, pa je ob bučnem aplavzu dodal: "Samo vprašanje za BBC: glede na to, da ste zavrnili naš film, ali nas boste pozneje nocoj odstranili tudi s projekcije?"

Ustvarjalci filma Gaza: Doctors Under Attack.
Ustvarjalci filma Gaza: Doctors Under Attack.
FOTO: Profimedia

Podelitev nagrad bafta se je na programu BBC One predvajala z dvourno zamudo. Po posvetu s svojo ekipo za skladnost se je BBC namreč odločil, da Navaiinega govora ne bo predvajal v celoti. Namesto tega so predstavili skrbno urejeno različico, iz katere so bile odstranjene njene trditve o ravnanju Izraela.

Od projekta so se popolnoma umaknili potem, ko je Navai v intervjuju opisala Izrael kot odpadniško državo, ki izvaja vojne zločine, etnično čiščenje in množično ubija Palestince. Takrat je BBC izjavil: "Prišli smo do zaključka, da bi predvajanje tega gradiva lahko ustvarilo vtis pristranskosti, kar ne bi izpolnjevalo visokih standardov, ki jih javnost upravičeno pričakuje od BBC-ja."

Razlagalnik

Nagrade BAFTA (British Academy Film Awards) so prestižne britanske filmske in televizijske nagrade, ki jih vsako leto podeljuje Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost. Pogosto jih imenujejo britanski ekvivalent ameriškim oskarjem, saj so ena najvišjih častnih priznanj v filmski in televizijski industriji, ki slavijo izjemne dosežke na področju produkcije, igre, režije in drugih ustvarjalnih vidikov.

BBC (British Broadcasting Corporation) je britanska javna radiotelevizija, ki je bila ustanovljena leta 1922. Je največja medijska hiša na svetu in se financira predvsem prek obvezne televizijske naročnine, ki jo plačujejo britanska gospodinjstva. Zaradi svojega statusa javnega servisa je BBC zavezan k strogim standardom nepristranskosti, objektivnosti in neodvisnosti, kar pomeni, da mora pri poročanju o občutljivih političnih in družbenih temah ohranjati nevtralno držo.

The Beatles so bili legendarna britanska rock skupina iz Liverpoola, ki je v 60. letih 20. stoletja korenito spremenila glasbeno industrijo in popularno kulturo. Člani skupine, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr, so postali globalni simboli sprememb in ustvarjalnosti. Njihov vpliv presega glasbo, saj so s svojimi besedili, eksperimentiranjem in javnim delovanjem močno zaznamovali družbeno zavest in postali eden najpomembnejših kulturnih izvozov Velike Britanije v zgodovini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nagrade bafta BBC

Martin Short prvič javno spregovoril o smrti svoje hčerke

24ur.com Odvetnik trdi, da naj bi bil škandal na BBC 'bedarija'. Vpletla se je policija
24ur.com Vplivnež med podelitvijo baft vdrl na oder
24ur.com Filmske in televizijske nagrade MTV podelili v senci stavke scenaristov
24ur.com Na podelitvi baft rasistični incident zaradi Tourettovega sindroma
24ur.com BBC priznal napake pri obravnavi obtožb proti Russellu Brandu
24ur.com BBC zaradi tvitov iz etra umaknil ikoničnega voditelja, sledil je bojkot
24ur.com Med izraelskim nastopom žvižge nadomestil aplavz: je bilo občinstvo utišano?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peglezn
11. 05. 2026 15.42
danes dnevna doza proti-židovstva, jutri dnevna doza opravičevanja. Nikoli pa niti najmanjše obsodbe palestinskih zločinov.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
vizita
Portal
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
cekin
Portal
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
moskisvet
Portal
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
okusno
Portal
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699