Drama na podelitvi nagrad: slavje, cenzuriran govor in zaušnica BBC-ju

Na letošnji podelitvi prestižnih televizijskih nagrad je najbolj slavila serija Adolescenca. Ustvarjalci serije so osvojili štiri nagrade in tako podrli rekord. Razglasili so jo za najboljšo miniserijo, nagrajeni pa so bili tudi igralci: Stephen Graham, Owen Cooper in Christine Tremarco. Cooper je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade bafta za najboljšega stranskega igralca doslej. Poleg bafte je za vlogo fanta, obtoženega umora sošolke, že osvojil nagrado emmy in zlati globus. Ob prejemu nagrade v londonski Royal Festival Hall se je mladi igralec poklonil britanski glasbeni zasedbi The Beatles. "Po besedah Johna Lennona ne boste ničesar dosegli, če nimate vizije, da si to predstavljate," je dejal. "Zato mislim, da za uspeh potrebujete le tri stvari: prvič, potrebujete obsesijo, drugič, potrebujete sanje, in tretjič, potrebujete Beatle."

Ustvarjalci serije Adolescenca. Profimeda

Graham je za vlogo Cooperjevega očeta prejel nagrado za najboljšega glavnega igralca, Tremarco pa za najboljšo stransko igralko za vlogo njegove mame. Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah. V nagovoru je mlade gledalce spodbudil, naj verjamejo, da lahko tudi sami sledijo podobni poti v igranju. "Ne kopljemo lukenj, ne kopljemo jarkov, ne rešujemo življenj, imamo pa priložnost govoriti o človeški eksistenci. Naša dolžnost je pripovedovati lepe zgodbe in to moramo nadaljevati," je poudaril. Svoj govor je prav tako zaključil z omembo Beatlov in njihovimi besedami, da je "vse, kar potrebujemo, ljubezen". V Iranu rojena igralka Narges Rashidi je osvojila bafto za najboljšo glavno igralko za vlogo v drami z naslovom Prisoner 951, resničnostni šov Celebrity Traitors je kot najbolj gledana oddaja lanskega leta z več kot 15 milijoni gledalcev osvojil bafto za najboljši resničnostni šov, v kategoriji komičnih serij pa je Steve Coogan prejel bafto za najboljšega igralca, Katherine Parkinson pa za najboljšo igralko.

Drama na odru, zmaga filma o Gazi in zaušnica BBC-ju

Bafto za aktualno vsebino je prejel dokumentarni film Gaza: Doctors Under Attack iz leta 2025. Potem ko ga je BBC umaknil s programa, kar je po besedah televizijske hiše storil zaradi pomislekov glede nepristranskosti, ga je pozneje predvajal Channel 4. Novinarka in režiserka dokumentarnega filma Ramita Navai je med zahvalnim govorom opozorila na število žensk, otrok in zdravstvenih delavcev, ki so bili ubiti med vojnim konfliktom na območju Gaze. "To so rezultati naše raziskave, ki jo je BBC plačal, ni pa želel prikazati rezultatov. Mi nismo pristali na to, da bomo utišani in cenzurirani, zato se zahvaljujem Kanalu 4, ker je predvajal ta film." Producent filma, Ben de Pear, pa je ob bučnem aplavzu dodal: "Samo vprašanje za BBC: glede na to, da ste zavrnili naš film, ali nas boste pozneje nocoj odstranili tudi s projekcije?"

Ustvarjalci filma Gaza: Doctors Under Attack. FOTO: Profimedia

Podelitev nagrad bafta se je na programu BBC One predvajala z dvourno zamudo. Po posvetu s svojo ekipo za skladnost se je BBC namreč odločil, da Navaiinega govora ne bo predvajal v celoti. Namesto tega so predstavili skrbno urejeno različico, iz katere so bile odstranjene njene trditve o ravnanju Izraela. Od projekta so se popolnoma umaknili potem, ko je Navai v intervjuju opisala Izrael kot odpadniško državo, ki izvaja vojne zločine, etnično čiščenje in množično ubija Palestince. Takrat je BBC izjavil: "Prišli smo do zaključka, da bi predvajanje tega gradiva lahko ustvarilo vtis pristranskosti, kar ne bi izpolnjevalo visokih standardov, ki jih javnost upravičeno pričakuje od BBC-ja."