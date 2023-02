Drama v Ugodno oddam sina: tekmovalko odpeljali z rešilcem

Ob ponedeljkih se na POP TV ponovno razveselimo nove epizode hrvaškega resničnostnega šova Ugodno oddam sina , kjer štirje fantje s pomočjo mame ali očeta iščejo dekle svojih sanj. V najnovejši epizodi bomo priča drami v hiši Mirka Ranogajca . Eni od tekmovalk je postalo tako tako slabo, da sta Mirko in njegov oče Miljenko vso pozornost posvetila samo njej.

"Ni v redu," je Miljenko povedal sinu Mirku, medtem ko je sedel ob Sari , ki ji je bilo tako slabo, da se je na koncu vsa tresla. "Pridi, Sara, gremo na urgenco," je Mirko Saro skušal pomiriti in jo pospremil do dvorišča, kjer jo je rešilec že čakal.

Preden se je zadeva poslabšala in preden jo je odpeljal rešilec, je Sara povedala, da se je vse skupaj začelo po dotičnem pogovoru. "Že takrat sem čutila bolečino v prsih," je povedala Sara, preden se je s pomočjo Miljenska odpravila na balkon, saj je potrebovala svež zrak.

O katerem pogovoru je govorila Sara in kaj se je v hiši postavnega Mirka, ki je nekoč delal kot slačifant, v resnici dogajalo? Več v novi epizodi šova Ugodno oddam sina, ki je na POP TV na sporedu on ponedeljka do četrtka ob 21:10 uri.