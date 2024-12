Drama z naslovom Prisiljena močno priljubljena tudi med gledalci Liffa

"S filmi, kot je ta, vspodbudimo vsakogar, ki je imel kakršnokoli travmatično izkušnjo v svojem življenju, da se zaveda, da ni sam in da je zelo, zelo pomembno o tem spregovoriti," je povedala igralka Nina Rakovec.

"Skoraj vsaka ženska je bila zagotovo vsaj enkrat v življenju deležna takšnega ali drugačnega neprimernega obnašanja, da ne govorim nasilja proti njej ali pa da je kakor koli prišla v stik s to temo. Ne samo ženske, ker je svet vedno bolj poln nasilja in nestrpnosti in ker je naša naloga, da na to opozarjamo," je dejala igralka Mija Skrbinac.

"Za gledalce bi si želela, da ponotranjijo ravno te meje, ki so pri vsakem posamezniku nujne za neko varnost in normalno funkcioniranje," je povedala montažerka Daša Bezjak.

"Ne, je ne in nobena oblika nasilja ni dopustna," je dejal Aleš Pavlin."Dejansko te ne pusti hladnega in ti, da veliko stvari za razmisliti," je pritrdil Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo.