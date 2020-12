Drew Barrymore in Adam Sandler namigujeta na četrti skupni film

Ameriška igralca Drew Barrymore in Adam Sandler sta do zdaj skupaj v glavnih vlogah nastopila v treh filmih: leta 1998 v filmu The Wedding Singer (Poročiva se) , leta 2004 v 50 dates (50 prvih poljubov) in leta 2014 v filmu Blended (Pa ne že spet ti!) . Med podelitvijo MTV-jevih nagrad za televizijske in filmske dosežke ob prejemu nagrade nista izključila možnosti, da se kmalu znova skupaj pojavita v glavnih vlogah. "Tako zabavno je bilo snemati filme s tabo v zadnjih treh desetletjih," je 45-letna Drew dejala igralskemu kolegu, s katerim sta tudi v zasebnem življenju izredno dobra prijatelja.

54-letnik pa ji je odgovoril: "Ja, ja, Drew, smo v letu 2020 in veste, kaj to pomeni. Vse gre narobe. To je vse res – ampak smo tudi vkorakali v novo desetletje, tako da bova lahko posnela nov film," je še dejal Adam. Drew pa mu je pritrdila: "Prav, počakajmo, dokler ne najdeva res zanimivega projekta. Imava še 10 let."Zvezdnik jo je ob tem popravil, da imata le še devet let in en mesec, 45-letnica pa je še dodala: "Prav imaš. To je dovolj časa. Ne vem, ni pomembno tako pomembna tematika, a mora biti nekaj posebnega."

Drew je sicer letos postala tudi voditeljica svoje pogovorne oddaje, septembra na premieri pa je kot skrivnega gosta povabila ravno Sandlerja. Obudila sta spomin na njuna lika iz filma 50 prvih poljubov.