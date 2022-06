Drew Barrymore praznuje 40. obletnico izida filma E.T.

Igralka Drew Barrymore je na svojem Instagram profilu s sledilci delila galerijo fotografij s seta legendarnega filma E.T. Na fotografijah, ki so nastale pred štirimi desetletji, takrat sedemletni Drew družbo delajo režiser Steven Spielberg, preostala igralska zasedba in lutka E.T. vesoljčka, ki je marsikateremu igralcu ostal v srcu vse do današnjega dne.