Drew Barrymore opustila nošnjo nedrčkov: Prestara sem zanje

Zvezdnica Drew Barrymore je v najnovejši epizodi svoje pogovorne oddaje The Drew Barrymore Show presenetila z iskrenim pojasnilom, zakaj se je pri 51 letih odpovedala nedrčkom. "Trenutno namesto tega nosim čuden bodi. Dovolj imam nedrčkov, prestara sem zanje in jih ne bom več nosila. Vseeno mi je, tudi če mi bodo prsi segale do kolen. Preprosto imam vsega dovolj in me ne briga več," je bila iskrena in jasna Drew.

Drew Barrymore FOTO: Profimedia

Nedavno je že spregovorila o negotovostih, s katerimi se spopada po rojstvu dveh otrok, zaradi katerih težko sprejema novo podobo svojega telesa. Po rojstvu 13-letne Olive in 11-letnega Frankija se je zamislila nad lastno garderobo in pričakovanji družbe. "Po dveh carskih rezih se je moje telo spremenilo. Ne morem nositi veliko različnih velikosti hlač. Razumem, kako je, ko imaš otroke in imaš pač polno življenje. Tvoje telo se spremeni, postaraš se in stvari preprosto niso več enake. Popolnoma razumem to." K temu je kot ženska dodala težavno obdobje perimenopavze: "Današnje oddaje ne morem začeti, ne da bi bila iskrena, ker se ne morem pretvarjati. Tako sem napihnjena, da se počutim kot nasedla riba," je povedala Drew v tem duhu in rekla bobu bob.