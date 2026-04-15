Film/TV

Drew Barrymore opustila nošnjo nedrčkov: Prestara sem zanje

Los Angeles, 15. 04. 2026 12.34 pred 50 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Drew Barrymore

Hollywoodska ljubljenka Drew Barrymore je še enkrat več dokazala svojo iskrenost in pogum, da brez zadržkov naslovi katerokoli temo, tudi bolj občutljivo. Tokrat je prišla na vrsto odločitev, da se bo odpovedala nedrčkom, saj je zanje prestara in se po rojstvu dveh otrok ne počuti več samozavestno v svojem telesu.

Zvezdnica Drew Barrymore je v najnovejši epizodi svoje pogovorne oddaje The Drew Barrymore Show presenetila z iskrenim pojasnilom, zakaj se je pri 51 letih odpovedala nedrčkom.

"Trenutno namesto tega nosim čuden bodi. Dovolj imam nedrčkov, prestara sem zanje in jih ne bom več nosila. Vseeno mi je, tudi če mi bodo prsi segale do kolen. Preprosto imam vsega dovolj in me ne briga več," je bila iskrena in jasna Drew.

Drew Barrymore
Drew Barrymore
FOTO: Profimedia

Nedavno je že spregovorila o negotovostih, s katerimi se spopada po rojstvu dveh otrok, zaradi katerih težko sprejema novo podobo svojega telesa. Po rojstvu 13-letne Olive in 11-letnega Frankija se je zamislila nad lastno garderobo in pričakovanji družbe. "Po dveh carskih rezih se je moje telo spremenilo. Ne morem nositi veliko različnih velikosti hlač. Razumem, kako je, ko imaš otroke in imaš pač polno življenje. Tvoje telo se spremeni, postaraš se in stvari preprosto niso več enake. Popolnoma razumem to."

K temu je kot ženska dodala težavno obdobje perimenopavze: "Današnje oddaje ne morem začeti, ne da bi bila iskrena, ker se ne morem pretvarjati. Tako sem napihnjena, da se počutim kot nasedla riba," je povedala Drew v tem duhu in rekla bobu bob.

Preberi še Kate Winslet preprečila retuširanje svojih starostnih gub

Njena izjava ni zgolj kaprica ali modni trend – mnogi jo vidijo kot del širšega gibanja žensk, ki si upajo javno nasloviti telesno samozavest in osvoboditev od tradicionalnih lepotnih standardov. Na družbenih omrežjih se je pojavilo veliko komentarjev, kjer uporabnice delijo svoja podobna doživetja opuščanja nedrčkov ali prehoda na bolj udobne alternative, kot so bodiji oziroma športna oprema.

drew barrymore spodnje perilo

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brihtnež
15. 04. 2026 13.21
Vse nas najeda zob časa. Nekateri se ztem sprijaznimo, nekateri pa posegajo po lepitnih popravkih. Z tem delajo iz sebe spake, druge pa bogatijo! Taisti pa se norčujejo kako molzejo stremuhe za večno mladostjo!
Roadkill
15. 04. 2026 13.11
a ni ravno obratno? gravitacija pa to
Pravica.
15. 04. 2026 13.06
Sami izgovori, vsi se počutimo kdaj napihnjeno, kar je pa v večini izgovor "nezdrava hrana"😁
Gregib
15. 04. 2026 12.54
Hja... glede na to, da nima kaj noter dat je tak vseeno... Kot bi plešast frizerju hodil...
JB2024
15. 04. 2026 13.13
Glede na to, da si bil ti že v ful hollywodskih filmih, že veš, ja.
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
