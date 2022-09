Druga sezona Močvirja: Na plan bodo prišle temne skrivnosti

Mlada igralka Jana Bjelica v vlogi inšpektorice Milke Bjelić pravi, da se njen lik v nadaljevanju ne spremeni toliko, kot se spremenijo okoliščine, v katerih se znajde. "Zdaj so izzivi izpopolnjeni do te mere, da je treba sprejeti nekatere odločitve. V prvi sezoni smo veliko govorili o tem, koliko odločitve iz preteklosti vplivajo na sam razvoj človeka in njegove odločitve. Tako da mislim, da v tem primeru tega ni bilo mogoče zavrniti, celo mislim, da je bilo dragoceno nadaljevati to celotno zgodbo in ta lik pripeljati do malo večjih dilem, ki jih imajo na splošno vsi ljudje. Zdi se mi, da se zgodba lepo gradi."

Nova sezona serije Močvirje skozi 10 epizod prinaša nove like in zaokroženo skrivnost, hkrati pa poglablja junake, ki smo jih spoznali že v prvi sezoni. Inšpektor Nikola Krsmanović (Goran Bogdan) preiskuje vrsto krutih umorov v majhnem mestu v Vojvodini. Umor lepe in divje deklice bo uničil navidezno idilo in razkril številne temne in dolgo skrivane skrivnosti, v katere so vpleteni mogočna družina Garčević in drugi prebivalci Sente ... V seriji igrajo še Robert Ožvar, Sara Klimoska, Sonja Kolačarić, Marko Janketić, Lidija Kordić, Katarina Marković, Marta Bjelica, Dragan Mićanović, Dejan Dedić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Bojan Žirović in Slobodan Boda Ninković.