Druga sezona originalne slovenske serije Sekirca v med se vrača 17. januarja

Odlična Mojca Funkl (Majda Hribar) in Jožef Ropoša (Janko Hribar) sta v prvi sezoni dokazala, da jima je vstop v čevlje simpatično zmedenih zakoncev Hribar več kot uspel, saj sta v domove znala preliti vse občutke, od številnih družinskih peripetij, finančnih tegob in vzgoje svojih otrok, ki se nikakor niso želeli povsem osamosvojiti do tega, da jih je doletela neizmerna sreča – glavni dobitek na loteriji.

A nepričakovan dobitek je poskrbel zgolj za to, da so se družinski člani le še bolj oddaljili. Hribarjevi otroci Špela, Anja in Luka, ki jih upodabljajo mladi upi slovenske igre Mila Peršin, Lea Cok in Luka Bokšan, v izgubi medsebojnega zaupanja in zaupanja do svojih staršev s koncem prve sezone najdejo vsak na svoji strani nove karierne in osebne poti.