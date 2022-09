Druga sezona serije Gospod profesor prihaja januarja

Priljubljena VOYO original serija Gospod profesor, v kateri v glavnih vlogah blestita Jure Henigman in Tina Vrbnjak, bo dobila nadaljevanje. Januarja na VOYO namreč prihaja druga sezona, ki bo vsebinsko in produkcijsko še nadgrajena. V njej poleg ustaljene zasedbe igra še nekaj novih obrazov, ki jim VOYO omogoča utrditev na domačem igralskem zemljevidu.

Vsaka nova epizoda se bo, tako kot v pretekli sezoni, dotikala aktualnih družbenih vprašanj in tem, ki zadevajo mlade. Rušili so tabuje in odstirali poglede na stiske, ki včasih ostajajo neizgovorjene. Serija mnogih presežkov in razsežnosti, so prvo sezono komentirali kritiki, druga sezona bo še bolj zanimiva, sporočajo ustvarjalci, ki o vsebini še molčijo. Izdali pa so, da ne bo manjkalo drame, akcije in ljubezni.

Osvežite si spomin in si na VOYO še enkrat poglejte prvo sezono serije Gospod profesor!