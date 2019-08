Druga sezona serije Truplo: Zadnja epizoda je najbolj kompleksna

VOYO je v zadnjih nekaj letih navduševal, predvsem mlajšo generacijo, s svojimi originalnimi serijami, med drugim tudi s prvo slovensko krimikomedijo Truplo, ki se 30. avgusta vrača z drugo sezono.

30. avgusta se na VOYO vrača priljubljena krimikomedija Truplo, ki je nastala pod taktirko treh producentov (Sanja Raičević, Luka ŠtiglinSebastjan Oblak). Ekipi, ki smo jo spoznali že v prvi sezoni, se bodo pridružili novi liki. Na predpremieri nove sezone, kjer smo si skupaj ogledali prve štiri epizode, smo poklepetali z glavnimi igralci Črtom Lipnikom, Janom Kokom, Janom Hrušovarjem in Edinom Latićem. "Na snemanju druge sezone se je videlo, da imamo že nekaj izkušenj. Zgodbo smo nadgradili, tako vsebinsko, pa tudi kar se tiče samih likov. Danes smo si ogledali prve štiri dele in šele po njih se začne zgodba zapletati, začne se zares dogajati," je za 24ur.com povedal Latić, ki v Truplu igra Radeta.

Truplo: Edin Latić, Črt Libnik, Jan Hruškovar in Jan Kok FOTO: Miro Majcen

Drugo sezono so producenti razširili z osmih na deset epizod in po ogledanih štirih epizodah se zdi, da bo ta sezona presegla prvo, tako po humorju kot po kompleksnosti zgodbe in samih kadrih, ki so jih snemali na več lokacijah kot v prvi sezoni. Tudi Lipnik, Kok in Hruškovar, ki so se v seriji prelevili v tri prijatelje (Bizo, Filip in Polič) se strinjajo, da je bilo snemanje druge sezone drugačno od prve - ker so bili kot ekipa že ustaljeni. "Produkcija je bila tokrat večja, tudi igralska ekipa je bila večja. Zdi se mi, da nas to ni oviralo, samo še bolje smo se razumeli. Energija je bila res dobra," je povedal Lipnik, ki v seriji igra Bizota, Edin pa je dodal: "Zame je bila sprememba tudi ta, da sem se lahko malo bolj dokazal. gledalci me bodo lahko videli tudi kot moža, ki se prepira z ženo, lahko sem se oblekel v kaj drugega kot le v črno usnjeno jakno na primer." (smeh)

'Najtežja scena je bil pijani govor v dolenjščini'

Edin je povedal, da je na snemanju druge sezone izjemno užival, saj je bila zanj bolj dinamična kot prva. Poleg tega, da je napovedal prizor, v katerem se pretepa z likom, ki ga je uprizoril Denis Porčič - Chorchyp in kjer je prišlo tudi do pravih udarcev, je izdal, katera scena je bila zanj najtežja: "Vsekakor mi je bilo najtežje snemati pijane scene, kjer sem ob tem moral govoriti še dolenjsko!" (smeh) Dodaja da ni bilo najlažje snemati prizore pretepa s Chorchypom, saj sta že dolga leta prijatelja in da so med snemanjem 'padali' tudi pravi udarci: "Lahko rečem, da sva z Denisom posnela eno največjih 'fajterskih' scen v Sloveniji. To je težko snemati s prijateljem, ker ga moram v seriji udariti. Nekateri udarci so bili pravi, niso bili 100-odstotni, lahko pa rečem, da so bili nekje na 60 odstotkih, kar pa vseeno ni malo." Kot je Denis že pred časom povedal, je na snemanju dobil tudi nekaj pravih poškodb, med drugim presekano ustnico. A ostal je profesionalen in kot je povedal za naš portal, mu je bilo v veliko čast, da je lahko sodeloval. Ker je perfekcionist, mu ni bilo težko potrpeti tudi nekaj udarcev: "Z Edom sva rekla, da bova delala tako, da bo videti resnično, zato je tudi prišlo do kakšnih pravih udarcev."

Edin in Denis se poznata že vrsto leto, zato je bilo snemanje pretepaškega prizora še toliko bolj zabavno. FOTO: ekipa Truplo