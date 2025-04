Druga sezona srbske serije Cena uspeha zdaj na VOYO

Napeta regionalna kriminalna drama Cena uspeha, v režiji Jelene Stolice, prinaša vznemirljivo zgodbo o spopadu med pravico in korupcijo. Serija spremlja življenja likov, ujetih v mrežo organiziranega kriminala in sodstva, ter raziskuje njihove notranje konflikte in moralne dileme. Z avtentičnimi liki in dinamičnim zapletom ponuja napeto in intrigantno pripoved, ki gledalce drži prikovane pred zaslone.