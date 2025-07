Druga sezona turške serije Tuje življenje: Ljubezen, skrivnosti in dramatični preobrati

V drugi sezoni serije Tuje življenje nadaljujemo zgodbo dveh družin, katerih življenja so prepletena zaradi napake pri zamenjavi novorojenčkov v bolnišnici. Medtem ko se Gulseren (Nurgül Yeilçay) in Cihan (Erkan Petekkaya) trudita ohraniti svojo ljubezen, se Hazal (Alina Boz) vse bolj zapleta v iskanje moči. V življenju Dilar (Ebru Özkan) se pojavi skrivnostni Harun (Bar Falay), katerega motivi bodo vplivali na vse okoli njega. Gulseren se znajde v nevarnosti, kar vodi do preobrata, ki bo spremenil potek zgodbe.

Serija Tuje življenje je že postala ena najbolj priljubljenih turških telenovel, katere uspeh potrjuje tudi širitev na različne platforme, vključno z Voyo, kjer si lahko gledalci ogledajo najnovejše epizode.