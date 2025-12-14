Svetli način
Film/TV

Druga zlata rola za Belo se pere na devetdeset

Ljubljana, 14. 12. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tjaša Železen , Anastasija Jović , E.M.
Komentarji
3

Film Belo se pere na devetdeset si je v slabem mesecu predvajanja v kinematografih prislužil že drugo rolo. To pomeni, da si ga je ogledalo že 50 tisoč gledalcev. Si je ekipa ustvarjalcev predstavljala, da bo uspeh tako nagel?

"Vesela sem, da ljudje prihajajo v kino. Hkrati pa, da prihajajo gledat slovenski film, ki je žanrsko malo drugačen od tistih, ki zasedajo lestvice najbolj gledanih filmov. Vabim vse, ki ga še niso videli - ne bo jim žal," je o uspehu filma Belo se pere na devetdeset, ki je v kinematografe privabil že 50 tisoč gledalcev, dejala igralka Tanja Železnik.

"Niti ne razmišljam zares o številkah in zlatih rolah, jaz sem si predvsem želela, da bi se film ljudi dotaknil in jih nagovoril. Da bi potem, ko se prižgejo luči, ga odnesli tudi s seboj domov," nam je zaupala avtorica Bronja Žakelj, producent filma Aleš Pavlin pa je dodal: "Ta film bo pustil sled v mnogih ljudeh in je na poti k temu, da postane slovenska filmska klasika."

"Medtem ko govoriva, pada tudi tretja zlata rola. Ne, saj ne vem. (smeh). Seveda je to težko predvideti, ampak zdelo se mi je, da bo ta film zagotovo objel Slovence in tudi širše. Predvsem pa je to film, ki je združil celotno ekipo v eno družino in smo neverjetno srečni, kadarkoli se vidimo," je povedal igralec Jurij Zrnec, Tjaša Železnik pa je dodala še: "Zares sem vesela in ponosna, da se ljudi ta film dotakne in jih zanima."

zlata rola belo se pere na devetdeset film gledalci
Naslednji članek

Betuul
14. 12. 2025 20.37
Poleg vseh vpletenih v izdelavo filma; je zaslužna 👏Nadja za kostume???!!!
ODGOVORI
0 0
galeon
14. 12. 2025 20.22
+1
Poden od podna.
ODGOVORI
1 0
Betuul
14. 12. 2025 20.30
Najbrž delaš ruski delovni čas! 2x24 in 12 ur fraj!?
ODGOVORI
0 0
