Druga zlata rola za družinsko komedijo Košarkar naj bo 2

Nagrado so režiser filma Boris Bezić, scenarist Primož Suhodolčan in igralci prejeli iz rok direktorice filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursule Spruk in predstavnika Zveze društev slovenskih filmski ustvarjalcev režiserja Mihe Hočevarja. V Koloseju so filmski ekipi z bučnim navijanjem najprej čestitali ljubljanski osnovnošolci, ki so si film pred podelitvijo nagrade tudi ogledali.