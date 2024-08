Drugi del Costnerjeve Ameriške sage umaknjen iz kinematografov

Drugi film v franšizi Obzorja je bil v kinematografih predviden 16. avgusta, a so ga umaknili po tem, ko je prvi film ob uvodnem koncu tedna predvajanja zaslužil manj kot 10 milijonov evrov. Proračun filma je po poročanju portala Variety znašal približno 90 milijonov evrov, Costner pa je izjavil, da je za financiranje filma porabil več kot 34 milijonov evrov lastnega denarja.

Prvi del serije, v kateri je Costner zaigral, sopodpisal režijo in scenarij, bil pa je tudi producent, opisuje življenje več likov na ameriškem zahodu med državljansko vojno in po njej. Costner je načrtoval, da bo saga Obzorja zajemala štiri filme, od katerih sta bila prva dva posneta zaporedoma. A kot poroča portal, po slabem uspehu prvega filma na blagajnah zdaj ni jasno, kako se bo serija nadaljevala.

Na pretočni storitvi bo prvi del sage dosegljiv po tem, ko so ga prikazali na letošnjem festivalu v Cannesu in je v kinematografe prišel konec junija. Pri Warnes Bros so načrtovali, da bodo drugi del v kinematografe poslali le slaba dva meseca kasneje, kar je bilo po oceni Hollywood Reporterja nekoliko nenavadno. Zdaj je kinematografski izid nadaljevanja preložen za nedoločen čas.

Drugi del bodo sicer zunaj konkurence 7. septembra prikazali na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, pred tem pa tudi prvo poglavje, v katerem so poleg Costnerja med drugim zaigrali še Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker in Danny Huston.