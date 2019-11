Družinska animirana pustolovščina Ledeno kraljestvo je pred šestimi leti navdušila tako mlade kot tiste mlade po srcu. Zato ni nič nenavadnega, da je bilo nadaljevanje med najbolj pričakovanimi animiranimi filmi letos. In tako je bilo tudi pri nas. Tisti največji oboževalci so si preoblečeni v pravljične like film ogledali nekaj dni pred premiero.