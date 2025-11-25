Svetli način
Drugi del Žlehtnobe že prvi vikend predvajanja podira rekorde

Los Angeles, 25. 11. 2025 10.22

A. J.
Prvi vikend predvajanja v kinematografih po svetu in v ZDA je za film Žlehtnoba: Za vedno prinesel rekordne prihodke. Filmski analitiki ga že uvrščajo med najuspešnejše filmske premiere vseh časov in kot enega izmed letošnjih filmskih vrhuncev.

Drugi del izjemno priljubljenega muzikala Žlehtnoba je po trenutnih rezultatih presegel pričakovanja in že podrl prve rekorde. Na globalni ravni je namreč film Žlehtnoba: Za vedno že prvi vikend predvajanja v kinematografih v blagajne prinesel več kot 226 milijonov dolarjev (približno 195 milijonov evrov), samo v Združenih državah Amerike pa več kot 150 milijonov dolarjev (približno 130 milijonov evrov), s čimer so ustvarjalci filma ustvarili več dobička kot s prvim delom, ki je izšel lani.

Wicked
Wicked FOTO: Instagram

Ko je Universal napovedal, da bodo priljubljeno broadwaysko igro priredili v dveh celovečernih filmih, so bili mnogi analitiki v filmski industriji skeptični. Šlo je namreč za drago in tvegano potezo, ki je zahtevala, da oba filma postaneta globalni uspešnici in tako upravičita vrtoglavi proračun v višini približno 300 milijonov dolarjev (približno 260 milijonov evrov) – brez stroškov trženja. V filmski industriji sicer velja prepričanje, da drugi del filma običajno ne doseže uspeha in slave prvega. A tveganje se je, kot kažejo trenutni rezultati in prvi odzivi gledalcev, izplačalo.

Film Žlehtnoba: Za vedno, v katerem igralki Ariana Grande in Cynthia Erivo ponovno stopita v čevlje Glinde in Elphabe, ki se spopadeta s spletkarskim čarovnikom, je tudi eden izmed najbolj pričakovanih filmov letošnjega leta. Njegova premiera je uradno največja svetovna premiera katerekoli priredbe broadwayjske igre v zgodovini in je presegla rekord, ki ga je lani postavil prvi del filma.

Ciudad de México - Ariana Grande (Versace) in Cynthia Erivo (Thom Browne).
Ciudad de México - Ariana Grande (Versace) in Cynthia Erivo (Thom Browne). FOTO: AP
Na seznamu najuspešnejših premier leta 2025 se je film uvrstil na visoko četrto mesto. Pred njim so le Disneyjeva predelava filma Lilo Stitch, Jurassic World Rebirth in film, ki temelji na igri Minecraft. 

Če pogledamo izključno ameriški trg, se Žlehtnoba: Za vedno uvršča na drugo mesto letošnjega leta, takoj za filmom Minecraft. Film se je v zgodovino vpisal tudi kot tretja najboljša glasbena premiera vseh časov, za Disneyjevima uspešnicama iz leta 2019 Levji kralj in Lepotica in zver iz leta 2017.

žlehtnoba drugi del rekord
