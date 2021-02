Društvo gledaliških režiserjev podprlo igralko Mio Skrbinac

V Društvu gledaliških režiserjev so ogorčeni ob razkritju spolnih nadlegovanj ter zlorab na AGRFT. Ostro obsojajo vsako vrsto nadlegovanja ali nasilja in izrekajo podporo Mii Skrbinac, ki se je osebno izpostavila. Na vodstvo AGRFT in Univerze v Ljubljani apelirajo, naj pospeši postopke v zvezi s prispelimi prijavami.

Kot so zapisali v sporočilu, ki so ga poslali na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) inUniverzo v Ljubljani ter medijem, so ob razkritju še toliko bolj ogorčeni, ker so v dogajanje (ne)posredno vpleteni njihovi kolegi in sodelavci.

Brez pogumnega javnega razkritja Mie Skrbinac bi po njihovem prepričanju veliko podobnih primerov ostalo neprijavljenih, javnost pa se danes ne bi opredeljevala do tega problema. V društvu imajo ničelno toleranco do vsakršnega nadlegovanja, ob tem pa menijo, da samo načelna obsodba takih kršitev oziroma izkazovanje podpore žrtvam ni dovolj in da je potrebna konkretna (re)akcija. Zato najprej odločno apelirajo na vodstvo AGRFT in njene profesorje ter vodstvo univerze, naj pospešijo postopke v zvezi s prispelimi prijavami, naj podprejo vse potrebne spremembe pravilnikov, statutov in zakonodaje ter jih v najkrajšem možnem času izpeljejo in naj omogočijo transparentno in agilno obravnavo vseh primerov z ustreznimi sankcijami. Pozivajo tudi, naj aktualne in prihodnje anonimne prijave obravnavajo z vso resnostjo.

Zavzemajo se, da se posamezniku, ki stori prekršek spolnega nadlegovanja, odvzame habilitacija in mu ni več dovoljeno opravljati poklica v instituciji, kjer se je to zgodilo, odvzeta pa mu je tudi možnost, da bi še kdaj opravljal delo pedagoga ali predavatelja. Takega posameznika naj se tudi izloči iz stanovskih zbornic, odborov, društev, združenj ipd., poleg tega je treba obstoječo zakonodajo ali pravilnike, če tega ne omogočajo, spremeniti.

Ob tem pa izpostavljajo, da samo sprememba pravilnikov in sprejemanje etičnih kodeksov ne bosta dovolj. Treba bo prevetriti tudi splošno klimo, v kateri se nadlegovanja v akademskem svetu dogajajo. Kot opozarjajo v Društvu gledaliških režiserjev, se žrtev nadlegovanja namreč ni primorana soočiti samo z intimno travmo zlorabe, ampak mora nase prevzeti tudi morebitne negativne karierne posledice svoje prijave. Dogajanje, ki ga je sprožila Mia Skrbinac, tako razumejo kot odločilen trenutek, ko se stvari lahko spremenijo. Hkrati se vDruštvu gledaliških režiserjevzavezujejo, da bodo znotraj svojih pristojnosti dosledno uveljavljali ničelno toleranco ob prekršku spolnega nadlegovanja ali nasilja. Igralka Mia Skrbinac je na Univerzo v Ljubljani vložila prijavo zaradi spolnega nadlegovanja med študijem na AGRFT. Igralca in profesorja igre na akademiji Matjaža Tribušona obtožuje, da je med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje – tako na urah igre v sklopu študijskega procesa kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih.