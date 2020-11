Društvo režiserjev se bo Franca Štiglica spomnilo s spletnim programom

Kot so zapisali v društvu režiserjev, se bodo režiserju in utemeljitelju profesionalnih standardov na področju slovenske produktivne kinematografije poklonili v njegovem slogu: delovno, visoko profesionalno in združevalno.

Kot so spomnili, se je Franc Štiglic kot režiser podpisal pod 15 celovečernih filmov, v svoji 40-letni karieri pa je bil med drugim tudi predsednik Društva slovenskih filmskih delavcev, direktor Viba filma, minister za kulturo, pa tudi profesor in dekan na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. V želji, da poklica režiser in scenarist v Sloveniji ne bi izumrla, so program prilagodili za mlade, stare med 14 in 18 let, saj se ravno v tej starosti odločajo za poklicno pot, so pojasnili v društvu.

Program bo popoldne uvedla spletna delavnica pod vodstvomMarka CafnikaObčutenje virtualnega sveta. Kot piše v programu, občutenje virtualnega sveta z VR očali in druge t.i. imenovane potopitvene vsebine razširjajo kinematografsko doživetje ter dajejo gledalcem možnost izkusiti povsem nove dimenzije stvarnosti. Na delavnici bo poleg same tehnologije mogoče spoznati tudi globlje razsežnosti in potenciale navidezne, nadgrajene in mešane resničnosti.

Delavnici bo sledil pogovor o dokumentarnem filmu Biti človek s kamero, loviti zgodbe sveta. O vprašanjih, kam zasukati kamero, kako iz sveta izluščiti zgodbe in o njih pripovedovati v filmskem jeziku, se bo Vid Hajnšek pogovarjal s priznanimi slovenskimi dokumentarnimi ustvarjalci Nino Blažin, Haidy Kancler inSinišo Gačićem.

Program bo sklenil filmski večerOd blizu na daljavo, na katerem bodo prikazali Gačićev celovečerni dokumentarec Boj za. Film bosta s sprotnimi komentarji pospremila režiser in moderatorka Varja Močnik, je razbrati iz programa.

Vse povezave na spletne dogodke so na voljo na spletni strani Društva režiserjev Slovenije, ki letos praznuje 15-letnico delovanja.

Štigličev dan poteka v okviru Slovenskega tedna filma, ki pod okriljem Slovenskega filmskega centra poteka v tednu okrog Štigličevega rojstnega dne. Zaradi aktualne epidemiološke situacije drugi Slovenski teden filma letos v sodelovanju z Bazo slovenskih filmov poteka preko spleta. Slogan letošnje spletne izdaje Slovenskega tedna filma je Mislimo film, podprimo film!, osrednja tema pa je slovenski mladinski filmi nekoč in danes.