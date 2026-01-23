Naslovnica
Film/TV

Družili smo se s sanjskima Karlom in Petrom

Zagreb, 23. 01. 2026 17.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
V Zagrebu, kjer je bila tudi naša ekipa, so strastnim oboževalcem ekskluzivno predstavili prvi del nove sezone šova Sanjski moški Hrvaške. Na rdeči preprogi sta se prvič skupaj pojavila nova sanjska moška Hrvaške, Hrvat Karlo Godec in Srb Petar Rašić, ki sta se družila s povabljenci in jim delila vrtnice. Ob vrtnicah, fotografiranju in sanjskem vzdušju so si gostje ogledali prve romantične prizore s Krete, ki pa tudi že napovedujejo zametke drame. Prvi gledalci so bili navdušeni, prva epizoda pa tako obljublja sezono, polno čustev in nepričakovanih preobratov.

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Največjim oboževalcem šova Sanjski moški Hrvaške so na ekskluzivnem dogodku v Zagrebu prikazali prve trenutke nove sezone, priložnost pa so imeli spoznati tudi nova sanjska moška, Karla in Petra. Dogodka se je udeležil tudi lanskoletni sanjski moški Šime.

FOTO: POP TV

Navdušenim gostom se je v kinodvorani oglasil voditelj Marko Vargek, ki je izrazil zadovoljstvo ob prihajajočem začetku predvajanja ter velikem zanimanju oboževalcev, ki so jih prišli podpret. Sodeč po odličnih odzivih med projekcijo in po njej gledalce čaka sezona, ki si jo bodo zapomnili, že prva epizoda pa prinaša čustva in tudi preobrate.

"Zelo sem srečen in zadovoljen. Reakcije občinstva so bile res iskrene – v nekaterih trenutkih so se smejali iz srca, v drugih pa je zavladala tišina, ko so čakali, kaj se bo zgodilo naprej. Mislim, da je šlo za dober preplet čustev, zabave in smeha ter da je občinstvo že na začetku dobro kliknilo s Petrom in Karlom," je povedal voditelj.

Tudi Petar in Karlo nista skrivala zadovoljstva in sta z nasmehom poudarila, da se še navajata na laskavi naziv. Snemanje šova si bosta zapomnila za vse življenje, vse pa je, kot pravita, postalo še bolj 'resnično', zdaj ko sta na velikem platnu videla, kako je vse skupaj videti.

FOTO: POP TV

"Sezona v treh besedah? Razburljiva, nepredvidljiva, čustvena," napoveduje Karlo. "Zelo mi je bilo všeč to, kar smo videli, je videti res svetovno! Komaj čakam nadaljevanje, gledalcem pa sporočam, da te sezone nikakor ne smejo zamuditi! Hvala vsem, ki ste nocoj prišli!"

Njegovo zadovoljstvo deli tudi Petar: "Odličen odziv oboževalcev, lepo se je bilo z vsemi pogovoriti in jih spoznati, med nami je vladala res odlična energija! Mislim, da so reakcije res izvrstne, a to je le drobec tistega, kar čaka gledalce. Zelo nenavadno je bilo vse to gledati in videti sebe po tem, ko smo to doživeli, po drugi strani pa tudi zelo, zelo zabavno."

Podporo naslednikoma je izrazil tudi priljubljeni Šime Elez in priznal, da novih epizod ne bo zamudil. "To res obeta in mislim, da bo sezona zelo razburljiva in turbulentna, pravi resničnostni šov – zanimivi značaji, veliko čustev in zelo me zanima, kako se bo vse skupaj razvijalo naprej. Petru in Karlu želim veliko sreče, jaz pa sem končno predal štafeto naprej."

Ne zamudi ničesar z VOYO!
sanjski moški hrvaške voyo pop tv druženje

Pred premiero Melaniinega filma: 'Nihče še ni imel tolikšnega dostopa do nje'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
