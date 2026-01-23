Družili smo se s sanjskima Karlom in Petrom.

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Največjim oboževalcem šova Sanjski moški Hrvaške so na ekskluzivnem dogodku v Zagrebu prikazali prve trenutke nove sezone, priložnost pa so imeli spoznati tudi nova sanjska moška, Karla in Petra . Dogodka se je udeležil tudi lanskoletni sanjski moški Šime .

Navdušenim gostom se je v kinodvorani oglasil voditelj Marko Vargek, ki je izrazil zadovoljstvo ob prihajajočem začetku predvajanja ter velikem zanimanju oboževalcev, ki so jih prišli podpret. Sodeč po odličnih odzivih med projekcijo in po njej gledalce čaka sezona, ki si jo bodo zapomnili, že prva epizoda pa prinaša čustva in tudi preobrate.

"Zelo sem srečen in zadovoljen. Reakcije občinstva so bile res iskrene – v nekaterih trenutkih so se smejali iz srca, v drugih pa je zavladala tišina, ko so čakali, kaj se bo zgodilo naprej. Mislim, da je šlo za dober preplet čustev, zabave in smeha ter da je občinstvo že na začetku dobro kliknilo s Petrom in Karlom," je povedal voditelj.

Tudi Petar in Karlo nista skrivala zadovoljstva in sta z nasmehom poudarila, da se še navajata na laskavi naziv. Snemanje šova si bosta zapomnila za vse življenje, vse pa je, kot pravita, postalo še bolj 'resnično', zdaj ko sta na velikem platnu videla, kako je vse skupaj videti.