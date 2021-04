Družina Chadwicka Bosemana ni potrta, ker igralec ni prejel oskarja

Družina Chadwicka Bosemana ni razočarana, ker igralec ni prejel posthumnega oskarja za najboljšo vlogo v filmu Ma Rainey’s Black Bottom . Boseman je namreč veljal za glavnega favorita, potem ko je za glavno vlogo v drami prejel Zlati globus in nagrado Screen Actors Guild Award, ki jo podeljuje združenje filmskih igralcev. Chadwicka je na oskarjih presenetljivo premagal Anthony Hopkins , ki je nagrado prejel za upodobitev dementnega moškega, v filmu Oče.

Na podelitev se je odzval igralčev brat Derrick Boseman , ki verjame, da bi bil pokojni igralec prvi, ki bi Hopkinsu čestital za zmago v prestižni kategoriji. “Prepričan sem, da bi Anthony Chadu zaželel vse najboljše, če bi zmagal,” je Derrick povedal za TMZ in dodal, da si je po njegovem zmago zaslužil vsak od nominirancev.

Derrick je še razkril, da je njegov brat podelitve filmskih nagrad dojemal zgolj kot “kampanjo” in s tem pojasnil, da prejetje oskarja niso bile njegove največje sanje.

Mnogi so bili šokirani nad tem, da zvezdnik filma Črni panter ni prejel oskarja, saj so producenti spremenili razpored zaključka podelitve tako, da so gledalci menili, da se bo prireditev končala s poklonom Chadwicku.

Anthony Hopkins, ki je v kategoriji za najboljšega igralca premagal Bosemana, se je v svojem zahvalnem govoru, ki ga je objavil na Instagramu (podelitve se namreč ni udeležil), spomnil tudi na pokojnega igralca: "Rad bi se poklonil Chadwicku Bosemanu, ki se je od nas poslovil veliko prezgodaj." To je bil za Hopkinsa že drugi oskar za najboljšo moško vlogo, prvega je prejel skoraj 30 let nazaj za film Ko jagenjčki obmolknejo.