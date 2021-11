Družina Gucci: Vsebina filma Hiša Gucci je boleča in žaljiva

Po premieri težko pričakovanega filma so se oglasili dediči Alda Guccija in obsodili delo režiserja Ridleyja Scotta. Biografsko dramo so označili za žaljivo, kljub bolečinam pa se za tožbo za zdaj niso odločili. Svoj pogled na film je podal tudi Tom Ford, ki je z italijansko modno znamko kot kreativni direktor sodeloval desetletje.

Člani dinastije Gucci so izrazili nezadovoljstvo nad tem, kako so bili predstavljeni v novem filmu Hiša Gucci. V izjavi, ki so jo podali za javnost, so dediči zapuščine Alda Guccija – ta je modno hišo vodil celih 33 let – pojasnili, da so ogorčeni zaradi dejstva, da se filmski ustvarjalci z njimi pred pričetkom snemanja niso posvetovali, moti pa jih tudi sama upodobitev likov. Ti so po njihovih besedah predstavljeni kot "nevedne barabe, brez občutka za svet okrog njih."

icon-expand Igralska zasedba filma Hiša Gucci FOTO: Profimedia

V filmu Ridleyja Scotta so med drugimi zaigrali: Al Pacino kot Aldo, Jeremy Irons kot njegov brat Rodolfo, Adam Driver pa je stopil v čevlje njegovega nečaka Maurizia. Slednji je prevzel podjetje in ga vodil vse do smrti leta 1995, ko je tragično umrl po naročilu njegove nekdanje soproge Patrizie Reggiani. Njeno podobo je na filmska platna prenesla Lady Gaga. Film, ki temelji na knjigi iz leta 2000 z naslovom The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, je po besedah še živečih članov dinastije poln znanih dogodkov, v katerih Guccijevi v resničnem življenju niso ravnali tako, kot je opisano v zgodbi, ki jo pripoveduje film. ''To je s človeškega vidika izjemno boleče in hkrati predstavlja veliko žalitev zapuščini, na kateri je znamka danes zgrajena,'' so dejali, v izjavi pa so izpostavili tudi dejstvo, da je igralska zasedba v svojih nastopih branila Reggianijevo. Po njihovih besedah so jo predstavljali kot žrtev, ki se je trudila preživeti v moški šovinistični korporativni kulturi. Sami trdijo, da je v njihovem podjetju v osemdesetih (obdobje, v katerega je film tudi večinsko postavljen) na vodilnih pozicijah delovalo kar nekaj žensk.

icon-expand Lady Gaga kot Patrizia Reggiani FOTO: Profimedia

Izjavo so zaključili z mnenjem, da film družina film smatra kot žalitev. ''Družina Gucci živi v spoštovanju in čaščenju dela njenih prednikov, spomin na katere si ne zasluži skrunitve zaradi dela, ki je neresnično in ni pravično do protagonistov.'' Čeprav jih je vsebina globoko prizadela in prizadejala nekaj škode, se člani klana za zdaj ne bodo odločili za tožbo ustvarjalcev biografskega dela. Patricia Gucci, Aldova hči, je režiserja že pred časom obtožila, da je "ukradel identiteto njene družine z namenom, da se okoristi." Scott je vse obtožbe demantiral in pojasnil, da ima družina Gucci pestro zgodovino, njegov film pa sloni na dejstvih. "Morate vedeti, da je bil eden od Guccijev umorjen, drugi pa se je v zaporu znašel zaradi utaje davkov, torej mi ob tem ne morete očitati, da se jaz peham za dobičkom," je povedal med intervjujem za BBC-jev Radio 4.

Tudi Reggianijeva, ki je zapor zapustila pred petimi leti, je izrazila nezadovoljstvo zaradi dejstva, da se filmska ekipa pred snemanjem ni posvetovala. Lady Gaga je po tem povedala, da se ji to ni zdelo tako pomembno: "Nihče mi ne bi mogel razložiti, kdo je bila Patrizia Gucci. Niti Patrizia osebno ne."

icon-expand Tom Ford FOTO: Profimedia