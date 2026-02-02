Dubaj skozi oči sanjskega Petra

"Hrana v Dubaju je fenomenalna. Zabave so neverjetne in če želiš koga spoznati, greš na kakšen dogodek," je povedal Petar , ki je v Dubaj prvič prišel oktobra 2023, ko je prejel poslovno ponudbo za tri mesece. Čeprav naj bi bilo vse skupaj sprva začasno, je ostal dve leti in priznal, da ga je mesto popolnoma osvojilo.

"Dubaj mi deluje kot nekakšen 'cyberpunk' – živahen je, hkrati pa je varnost na prvem mestu. Policije in nadzora skorajda ne vidiš, a če se kaj zgodi, se pojavijo takoj. Nihče se ne pogovarja preveč o politiki, preprosto imaš svoje življenje in delaš na njem."

Že pred Dubajem je bilo Petrovo življenje zaznamovano s pogostimi selitvami in mednarodnimi naslovi. V Milanu je živel šest let, zaradi dela pa je pogosto potoval po Evropi, Srednji in Južni Ameriki ter Aziji. "Živel sem vsepovsod, nenehno sem potoval zaradi snemanj, nato pa se mi je ponudila priložnost za Dubaj, kjer sem tudi ostal. Najbolj me je fasciniralo to, da so sredi puščave zgradili nekaj tako neverjetnega. Ogromne zgradbe, nakupovalna središča, tista ogromna fontana. Gostoljubnost je na zelo visoki ravni, prav tako varnost. Življenje v Dubaju je zelo zanimivo, a tudi zelo drago."