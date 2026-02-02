Naslovnica
Film/TV

Dubaj skozi oči sanjskega Petra

Ljubljana, 02. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Petar Rašić v Dubaju.

Petar Rašić, eden od dveh snubcev iz šova Sanjski moški Hrvaške, je spregovoril o svoji ljubezni do Dubaja, kamor ga je pot pripeljala zaradi službe. Kot pravi, je mesto živahno, ljudje pa gostoljubni. Razkril je tudi, da so ljudje tam bolj zadržani, ko gre za čustva. "Morda zato, ker je življenje tam zelo hitro in je težko najti osebo, ki bi ti res ustrezala."

Šov Sanjski moški Slovenije lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17:15 na POP TV.

"Hrana v Dubaju je fenomenalna. Zabave so neverjetne in če želiš koga spoznati, greš na kakšen dogodek," je povedal Petar, ki je v Dubaj prvič prišel oktobra 2023, ko je prejel poslovno ponudbo za tri mesece. Čeprav naj bi bilo vse skupaj sprva začasno, je ostal dve leti in priznal, da ga je mesto popolnoma osvojilo.

Petar Rašić v Dubaju.
Petar Rašić v Dubaju.
FOTO: VOYO

"Dubaj mi deluje kot nekakšen 'cyberpunk' – živahen je, hkrati pa je varnost na prvem mestu. Policije in nadzora skorajda ne vidiš, a če se kaj zgodi, se pojavijo takoj. Nihče se ne pogovarja preveč o politiki, preprosto imaš svoje življenje in delaš na njem."

Že pred Dubajem je bilo Petrovo življenje zaznamovano s pogostimi selitvami in mednarodnimi naslovi. V Milanu je živel šest let, zaradi dela pa je pogosto potoval po Evropi, Srednji in Južni Ameriki ter Aziji. "Živel sem vsepovsod, nenehno sem potoval zaradi snemanj, nato pa se mi je ponudila priložnost za Dubaj, kjer sem tudi ostal. Najbolj me je fasciniralo to, da so sredi puščave zgradili nekaj tako neverjetnega. Ogromne zgradbe, nakupovalna središča, tista ogromna fontana. Gostoljubnost je na zelo visoki ravni, prav tako varnost. Življenje v Dubaju je zelo zanimivo, a tudi zelo drago."

A za sijajem in luksuzom Dubaja se skriva drugačen ritem življenja in pravila, ki se jim je treba prilagoditi. "V Evropi se lahko sprehajaš in greš ven, kamor koli želiš, v Dubaju pa ne. Mesto je preveliko in edine točke, kjer se lahko sprehajaš, so najpogosteje nakupovalni centri," je še povedal Petar in priznal, da ga to moti, saj zelo rad raziskuje mesta.

Kljub temu je drugačen življenjski ritem sprejel brez večjih težav. "Nisem potreboval veliko časa, navajen sem menjati kraje, zato se hitro prilagodim, kamor koli grem," je povedal in razkril, da so ljudje tam bolj zadržani, ko gre za čustva. "Morda zato, ker je življenje tam zelo hitro in je težko najti osebo, ki bi ti res ustrezala," je pojasnil, a dodal, da si je kljub temu hitro ustvaril krog prijateljev.

sanjski moški hrvaške voyo pop tv

