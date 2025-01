Dva sanjska moška: dekleta se bodo borila za srce Hrvata in Srba

Četrta sezona šova hrvaške različice Sanjski moški prinaša nepredvidljiv preobrat: poleg Šimeta Eleza bodo gledalci in tekmovalke spoznali še enega Sanjskega moškega – Miloša Mićovića, 36-letnika iz Beograda, ki navdušuje s svojo umetniško dušo in neposrednim načinom komuniciranja. Še malo in oba boste lahko spoznali tudi na VOYO.

Že na prvi pogled je jasno, da Miloš Mićović ni tipičen moški. Nosilec naziva Mister Srbije iz leta 2011 je po poklicu inženir, a priznava, da je sčasoma ugotovil, da je njegova prava strast umetnost. "Če bi takrat vedel, koliko me bosta zanimali filmska režija in igra, bi verjetno študiral kaj drugega," prizna z nasmehom.

Čeprav se je v manekenstvu in igralstvu znašel čisto spontano, je Miloš danes znan obraz reklam, serij in modnih kampanj. A prava moč njegove osebnosti se skriva v veliko globlji zgodbi, ki presega ta zunanji blišč. Miloš je namreč tudi strasten ljubitelj poezije – do zdaj je izdal dve zbirki in že pripravlja tretjo. "Poezija je moj svet, moj izhod. Pišem o vsem – od ljubezni do nostalgije. Navdih črpam iz življenja, čustev in vsakdana," razkriva ta nadarjeni avtor. Poleg umetnosti Miloš izžareva tudi nesporno iskrenost. "Ne maram igric v odnosih. Če si na začetku neiskren, je vse pozneje lažno. Morda se mi je iskrenost že večkrat maščevala, a še vedno verjamem v ravnovesje – odprtost, prostor in svobodo," prizna. Ko se zaljubi, se popolnoma preda, a z leti se je, kot pravi, naučil ohraniti mirnost in vključiti razum. Čeprav je vajen sveta glamurja, Miloš odkrito pove, da ga najbolj privlači notranja lepota ženske. "Seveda mi je všeč, če je ženska privlačna, a nasmeh in energija sta tista, ki osvojita. Brez tega fizični videz ne pomeni ničesar," pove. Humor je zanj ključni element zapeljevanja in dolgotrajne zveze: "Če se z žensko lahko smejim, je vse veliko lažje."

Iskrenost mu je ena najpomembnejših vrednot in meni, da je ključ do kakovostnega odnosa. "Zame je iskrenost izjemno pomembna. V vsakem odnosu je pomembna, v ljubezni pa še posebej, saj če si že na začetku neiskren, oseba pozneje ne bo vedela, s kom je vstopila v zgodbo. Tudi če je kaj slabega, je bolje, da to poveš iskreno," pojasni Miloš in razkrije, kako pozoren je. "Ne maram tistih daril, za katera ženske norijo, na primer šopkov vrtnic ali čokolad, ki povsod izgledajo enako. To zame nima duše. Če že nekaj kupujem, želim, da je to res nekaj specifičnega za to osebo, točno tisto, kar ji je všeč. Vedno najdem način, da pokažem, da mi je mar," pove in doda, da v odnosih ni prostora za igrice ali nejasnosti.

