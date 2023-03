Dvakratni oskarjevec Michael Caine dopolnil 90 let

Dvakratni oskarjevec Michael Caine , eden najbolj priljubljenih filmskih zvezdnikov svoje generacije, praznuje 90 let. Legendarni filmski umetnik pa je veliko več kot to. V svoji domovini Caine, kjer ga je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. povzdignila tudi v viteza, velja za kultno osebnost.

V filmih je Caine znal prepričati kot šarmantni zapeljivec ali zlobni gangster. Je mojster čustev in občinstvo lahko gane do solz. Ne glede na to, ali gre za uspešnice, komedije, psihološke trilerje ali avtorske filme z nizkim proračunom, rojeni Londončan zmore vse.

Rodil se je 14. marca 1933 kot Maurice Joseph Micklewhite v delavskem predelu Londona. Sprva se je sicer zdelo, da zanj kariera v filmskem poslu ne pride v poštev. Sam nikoli ni pozabil, da je otrok delavskega razreda, na kar pogosto poudarja s ponosom. Prav njegov izvor mu je bil vedno motivacija, da se izkaže in vsem, ki vanj niso verjeli vanj, pokaže, kaj zmore.