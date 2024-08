Dve nagradi za slovenske filme na 30. SFF, zmagovalec večera romunski film

Srce Sarajeva za najboljši film je na letošnjem 30. Sarajevskem filmskem festivalu prejel romunski film Trei kilometri pana la capatul lumii (Tri kilometre do konca sveta) režiserja Emanuela Parvua. Na festivalu je bil poleg filma Odrešitev za začetnike scenaristke in režiserke Sonje Prosenc, ki je prejel partnersko nagrado cicae, nagrajen tudi celovečerni dokumentarni film Cent'anni scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog. Ta je prejel posebno nagrado za promocijo enakosti spolov.

OGLAS

V Sarajevu se je s podelitvijo nagrad zaključil 30. Sarajevski filmski festival. Srce Sarajeva za najboljši film je prejel romunski film Trei kilometri pana la capatul lumii (Tri kilometre do konca sveta) režiserja Emanuela Parvua. Nagrado za najboljšega igralca je prejel romunski igralec Doru Bem (Saptamana mare/Veliki teden), za najboljšo igralko pa je bila izbrana Anab Ahmed Ibrahim iz Somalije (The Village Next to Paradise/Vas zraven raja). Za najboljšega režiserja so izbrali grškega režiserja Jorgosa Zoisa (Arcadia/Arkadija).

Srce Sarajeva za najboljši film je na letošnjem 30. Sarajevskem filmskem festivalu prejel romunski film Trei kilometri pana la capatul lumii (Tri kilometre do konca sveta) režiserja Emanuela Parvua. FOTO: Profimedia icon-expand

Srce Sarajeva za najboljši kratki film je prejel film Absent režiserja Cema Demirea, posebno priznanje v kategoriji kratki film pa Tako Tsubo režiserk Eve Pedroza in Fanny Sorgo. Za najboljši dokumentarec na 30. festivalu je bil izbran ukrajinski A Picture to Remember/Slika za spomin. Predsednik letošnje velike festivalske žirije je bil slavni režiser Paul Schrader. Člani žirije so bili še slovenski igralec Sebastijan Cavazza, švedska igralka Noomi Rapace, režiserka iz BiH Una Gunjak in finski režiser Juho Kuosmanen. V osmih festivalskih dneh od 16. do 23. avgusta so v Sarajevo letos v tekmovalnih programih prikazali skupno 57 filmov (tri izven konkurence).

Za najboljšega režiserja so izbrali grškega režiserja Jorgosa Zoisa (Arcadia/Arkadija). FOTO: Profimedia icon-expand

V tekmovalnem igranem programu je bil tudi film Odrešitev za začetnike z angleškim naslovom Family Therapy slovenske režiserke Sonje Prosenc, ki je na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu prejel eno od partnerskih nagrad, in sicer nagrado cicae, je objavljeno na spletni strani festivala. Nagrado podeljuje Mednarodna konfederacija art kinematografov (Cicae). Nagrajeni film bo prejel posebno podporo konfederacije, ko gre za pomoč pri distribuciji, predvajanju filma in doseganju občinstva prek mreže 3000 kinematografov. Žirija je v svoji obrazložitvi zapisala, da gre za film, ki ima sposobnost doseči občinstvo po vsem svetu, in ki najbolje predstavlja umetniško kakovost kinematografije ter prispeva k njegovi dosegljivosti in raznolikosti.

V festivalski žiriji tudi švedska igralka Noomi Rapace. FOTO: Profimedia icon-expand

Film je imel svetovno premiero na filmskem festivalu Tribeca na Manhattnu v New Yorku in govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. V glavnih vlogah v filmu nastopajo: Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider, v stranskih vlogah pa še Kristoffer Joner, ki je v prejšnjem celovečercu režiserke Zgodovina ljubezni odigral glavno moško vlogo, Judita Franković Brdar, Jure Henigman, Ana Djurić - Konstrakta ter Matija Vastl. Producent filma je produkcijska hiša Zavod Monoo, sicer je film slovensko-italijansko-norveško-hrvaško-srbska koprodukcija. Film je na rednih sporedih slovenskih kinematografov od četrtka. Na 30. Sarajevskem filmskem festivalu je bil poleg filma Odrešitev za začetnike nagrajen tudi celovečerni dokumentarni film Cent'anni scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog. Ta je prejel posebno nagrado za promocijo enakosti spolov. O tej nagradi je odločala žirija v sestavi montažerka, pomočnica režije in svetovalka za trajnostni razvoj pri filmu in televiziji iz Nemčije Dörte Schneider Garcia, nizozemski filmski programer, selektor, raziskovalec in pisatelj Julian Ross ter scenaristka iz Velike Britanije Misan Sagay. Nagrada je tudi finančna, v vrednosti 7500 evrov, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Med nagrajenci tudi slovenski film Odrešitev za začetnike. FOTO: Mitja Ličen Monoo icon-expand